Gürcistan parlamentosu 'yabancı ajan' yasa tasarısıyla karıştı: Halk sokağa indi

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin geçen yıl Tiflis'te gösterilere neden olan 'yabancı etkinin şeffaflığı' konulu yasa tasarısını yeniden sunması parlamentoyu karıştırdı.

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Gürcistan parlamentosu 'yabancı ajan' yasa tasarısıyla karıştı: Halk sokağa indi

Gürcistan'da, geçen yıl "yabancı ajan yasa tasarısı" olarak da bilinen "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı parlamentonun hukuk komitesinde tartışılıyor.

İktidar partisi tarafından bu yıl tekrar sunulan yasa tasarısına muhalefet partilerinin milletvekilleri tepki gösterdi ve komite oturumunda yasa tasarısına karşı sloganlar attı. Muhalefet milletvekilleri, söz konusu yasa tasarısının ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonuna "tehdit" oluşturduğunu savundu ve yasanın onaylanmaması gerektiğini vurguladı.

Gürcü Hayali Partisi'nin parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze, komite oturumunda yasa tasarısını tanıttı. Muhalefetteki "Vatandaşlar" partisinin milletvekili Aleko Elisaşvili, yasa tasarısına tepki göstererek konuşma yapan Mdinaradze'ye yumruk attı ve kavga nedeniyle oturum bir süreliğine durduruldu.

Halk, Parlamentonun Giriş Kapısında Toplandı

Öte yandan, yasa tasarısının hükümet tarafından tekrar parlamentoya sunulması başkent Tiflis'teki Parlamento binasının giriş kapısının önünde protesto ediliyor.

Sabah erken saatlerde toplanan göstericiler, "Avrupa'ya Evet, Rus Yasasına Hayır" sloganları attı.

Göstericiler, Gürcistan ve Avrupa Birliği (AB) bayrakları ve yasa tasarısı karşıtı pankartlar taşıdı.

Protesto gösterisi devam ediyor.

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