İsrail ile İran arasındaki gerilim tırmanıyor! İsrail'den İran'a büyük rest

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran’ın düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Halevi, “İsrail topraklarına bu kadar çok füze ve İHA fırlatılmasına bir yanıt vereceğiz" çıkışında bulundu.

İsrail ile İran arasındaki gerilim tırmanıyor! İsrail'den İran'a büyük rest

İsrail ve İran arasındaki gerilim tırmanırken İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi yeni bir basın toplantısı düzenledi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran saldırısında hedef alınan Nevatim Hava Üssü’nde saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Halevi, İran’ın saldırısına karşılık verileceğini belirtilerek, "İran, İsrail devletinin stratejik kabiliyetlerine zarar vermek istedi. Bu daha önce olmamış bir şey” dedi.

'ABD'nin Yanımızda Olmasından Mutluluk Duyarız'

İran’ın fırlattığı füze ve İHA’ları etkisiz hale getirmek için “Demir Kalkan” operasyonunu gerçekleştirdiklerini belirten Halevi, söz konusu saldırıya bu sayede hazırlıklı olduklarını vurguladı. Halevi, "Geçtiğimiz pazartesi günü neyin organize edildiğini gördük ve İsrail devletinin çok güçlü olduğunu ve tek başına bununla nasıl başa çıkacağını bildiğini düşünüyoruz, ancak bu kadar çok sayıda ve bu kadar uzaktaki bir tehdit söz konusu olduğunda, ABD'nin yanımızda olmasından her zaman mutluluk duyarız" dedi.

'İHA Fırlatılmasına Yanıt Vereceğiz'

İran’a nasıl bir karşılık verilmesi gerektiğini değerlendirdiklerini aktaran Halevi, “İsrail devleti topraklarına bu kadar çok füze ve İHA fırlatılmasına bir yanıt vereceğiz" dedi.

Öte yandan İran'ın düzenlediği saldırıda Nevatim Hava Üssü vurulmuş, İsrail ordusu üste küçük çaplı hasar meydana geldiğini bildirmişti.

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