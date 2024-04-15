İran'dan İsrail'e gözdağı: Olası saldırıya 'daha kapsamlı yanıt veririz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki durumu ele aldı.

Abdullahiyan, İsrail'in muhtemel saldırısına karşı daha güçlü ve kapsamlı bir yanıt vereceklerini belirtti. Ayrıca İngiltere'nin İsrail'e verdiği desteği eleştirerek, İran'ın bölgede gerilimin tırmanmasını istemediğini ancak İsrail'in bir saldırıya girişmesi durumunda tepkilerinin hızlı, güçlü ve kapsamlı olacağını vurguladı.

Cameron ise İran'ın İsrail'e askeri saldırısının endişe verici olduğunu ifade etti. Öte yandan Cameron, saldırının tekrarlanmaması için çaba göstereceklerini belirtti.

Kaynak: AA