Eski ABD Başkanı Trump'ın 'sus payı' davası başladı: Mahkemeye avukat ordusuyla geldi

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında, müstehcen film oyuncusu bir kadına 2016 başkanlık seçimleri sırasında 'sus payı' ödenmesine ilişkin açılan dava, New York Manhattan Ceza Mahkemesi'ne başladı.

Mahkeme salonuna girmeden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, bu davanın siyasi motivasyonla açılmış tarihi dava olduğunu ve hiçbir suçu bulunmadığını savundu.

Trump, 'Suçsuz olduğum için burada olmaktan gurur duyuyorum. Siyasi insiyaklarla açılmış bu dava Amerika'ya hakarettir. Buna benzer bir olay daha önce hiç görülmedi. Buraya asla getirilmemeliydim.' ifadelerini kullandı.

Jüri Seçimi Süreci

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Savcılık, tarihte ilk kez eski bir ABD başkanının cezai yargılanması nedeniyle savunmanın jüri seçimine çok ehemmiyet veriyor. 100 aday arasından yapılacak seçimin iki haftaya kadar sürebileceği kaydediliyor.

Jüri seçimi tamamlandıktan sonra Trump’ın yargılanmasına geçilecek.

Uzmanlar, tarafların sunumları ve şahitlerin dinlenmesi ile birlikte yargılamanın 6 ila 8 hafta sürebileceği tahmininde bulunuyor. Bu süreçte Trump'ın da haftada 4 gün mahkeme salonunda yer alması gerektiği belirtiliyor.

Büyük Jüri 'Suçlu' Bulmuştu

Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca oyuncu Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı 'sus payı' ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, 'sus payı' ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları 'siyasi cadı avı' olarak nitelemiş ve suçlamaları 'seçimlere müdahale' olarak gördüğünü belirtmişti.

Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan olarak kayıtlara geçmişti.