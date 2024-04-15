Avustralya'da bu kez kiliseye bıçaklı saldırı: En az 4 yaralı

Avustralya'da bu kez de kiliseye bıçaklı saldırıda bulunuldu. Saldırganın kimliği açıklanmazken, en az 4 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
><

Avustralya’nın Sydney kentindeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen bıçaklı saldırının ardından, bu kez Sydney kentindeki Wakeley bölgesinde yer alan Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde Piskopos Mar Mari Emmanuel ayin sırasında bıçaklı saldırıya uğradı.

Psikopos, saldırgan tarafından defalarca bıçaklanırken, saldırgan kilisede bulunanların müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Avustralya'da AVM'de saldırı: Ölü sayısı arttıAvustralya'da AVM'de saldırı: Ölü sayısı arttıGüncel

Olayda piskopos ve en az 3 kişi yaralanırken, saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. Sydney polisinden yapılan açıklamada, piskoposun hayati tehlikesinin bulunmadığı, 50’li yaşlarındaki bir kişinin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Sydney’de cumartesi günü 40 yaşındaki Joel Cauchi'nin bir alışveriş merkezinde düzenlediği bıçaklı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırgan polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Etiketler
Avustralya Saldırı
Son Güncelleme:
Tam bir zihin açıcı... 1 tatlı kaşığı bile beyne hemen etki ediyor ve hafızaya iyi geliyor Tam bir zihin açıcı... 1 tatlı kaşığı bile beyne hemen etki ediyor ve hafızaya iyi geliyor
Sivaslılar nohut yemeğini böyle hazırlıyor... Kabuklanma ve gaz sorunu oluşmuyor Sivaslılar nohut yemeğini böyle hazırlıyor... Kabuklanma ve gaz sorunu oluşmuyor
İsrail, 150 Filistinli serbest bıraktı İsrail, 150 Filistinli serbest bıraktı
Hamas lideri Heniyye'nin acı günü: İsrail'in saldırısında yaralanan torunu yaşamını yitirdi Hamas lideri Heniyye'nin acı günü: İsrail'in saldırısında yaralanan torunu yaşamını yitirdi
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı duyurdu, oran verdi: Memur, emekli maaşı ve asgari ücret zammı belli oldu! Memur, emekli maaşı ve asgari ücret zammı belli oldu
Fatih Altaylı'dan Hakan Ural eleştirisi: Çağıran daha cahil Fatih Altaylı'dan Hakan Ural eleştirisi: Çağıran daha cahil
Kozan'da İYİ Partili ve BBP'li meclis üyeleri CHP'ye geçti! Cumhur İttifakı'nın önüne geçtiler İYİ Partili ve BBP'li meclis üyeleri CHP'ye geçti!
Meteoroloji'den sağanak yağış ve rüzgar uyarısı: Sıcaklıklar da artacak Meteoroloji'den sağanak yağış ve rüzgar uyarısı
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu: Bir ablamın babası da çok ünlü bir isim "Bir ablamın babası da çok ünlü bir isim"