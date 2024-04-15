İsrail Savaş Kabinesi üyesinden dikkat çeken Hamas itirafı

İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, İsrail'in Gazze Şeridi'nde tutulan 133 rehineyi geri getiremediklerini ve Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısını büyük bir başarısızlık olarak nitelendirdiğini söyledi.

Savaş Kabinesi üyesi Eisenkot, şunları kaydetti:

"Yarım yıl geçti ancak Gazze'de tutulan 133 rehineyi geri getiremedik. Orta Doğu'daki en zayıf düşman (Hamas), bize en kötü zararı verdi. Bu, 10-15 yıl boyunca ilgileneceğimiz bir zorluktur."

Kaynak: AA