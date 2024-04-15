İsrail Savaş Kabinesi üyesinden dikkat çeken Hamas itirafı

İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Gazze Şeridi'nde tutulan 133 rehinenin geri getirilememesini bir başarısızlık olarak nitelendirirken, Hamam ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Son Güncelleme:
İsrail Savaş Kabinesi üyesinden dikkat çeken Hamas itirafı

İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, İsrail'in Gazze Şeridi'nde tutulan 133 rehineyi geri getiremediklerini ve Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısını büyük bir başarısızlık olarak nitelendirdiğini söyledi.

Savaş Kabinesi üyesi Eisenkot, şunları kaydetti:

"Yarım yıl geçti ancak Gazze'de tutulan 133 rehineyi geri getiremedik. Orta Doğu'daki en zayıf düşman (Hamas), bize en kötü zararı verdi. Bu, 10-15 yıl boyunca ilgileneceğimiz bir zorluktur."

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Avustralya'da bu kez kiliseye bıçaklı saldırı: En az 4 yaralı Avustralya'da bu kez kiliseye bıçaklı saldırı: En az 4 yaralı
Daha lezzetli olsun diye otel aşçıları ete ekliyormuş; Birçok kişi bilmiyordu Daha lezzetli olsun diye otel aşçıları ete ekliyormuş; Birçok kişi bilmiyordu
İsrail, 150 Filistinli serbest bıraktı İsrail, 150 Filistinli serbest bıraktı
Kızıl Goncalar'da ortalık karışıyor; Büyük gizem sonunda çözüldü Kızıl Goncalar'da ortalık karışıyor; Büyük gizem sonunda çözüldü
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı duyurdu, oran verdi: Memur, emekli maaşı ve asgari ücret zammı belli oldu! Memur, emekli maaşı ve asgari ücret zammı belli oldu
Fatih Altaylı'dan Hakan Ural eleştirisi: Çağıran daha cahil Fatih Altaylı'dan Hakan Ural eleştirisi: Çağıran daha cahil
Meteoroloji'den sağanak yağış ve rüzgar uyarısı: Sıcaklıklar da artacak Meteoroloji'den sağanak yağış ve rüzgar uyarısı
Galatasaray, 3-2 mağlup oldu! Galatasaray, 3-2 mağlup oldu
Kozan'da İYİ Partili ve BBP'li meclis üyeleri CHP'ye geçti! Cumhur İttifakı'nın önüne geçtiler İYİ Partili ve BBP'li meclis üyeleri CHP'ye geçti!