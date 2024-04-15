İsrail Savaş Kabinesi üyesinden dikkat çeken Hamas itirafı
İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Gazze Şeridi'nde tutulan 133 rehinenin geri getirilememesini bir başarısızlık olarak nitelendirirken, Hamam ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.
İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, İsrail'in Gazze Şeridi'nde tutulan 133 rehineyi geri getiremediklerini ve Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısını büyük bir başarısızlık olarak nitelendirdiğini söyledi.
Savaş Kabinesi üyesi Eisenkot, şunları kaydetti:
"Yarım yıl geçti ancak Gazze'de tutulan 133 rehineyi geri getiremedik. Orta Doğu'daki en zayıf düşman (Hamas), bize en kötü zararı verdi. Bu, 10-15 yıl boyunca ilgileneceğimiz bir zorluktur."
Kaynak: AA
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