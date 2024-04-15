İsrail, Çin'in İran'ın saldırısını kınamamasından 'memnun' değil: Muhataplarımıza ilettik

Tel Aviv yönetimi, İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırılarını Çin'in doğrudan kınamamasından memnun olmadıklarını belirtti.

İsrail, Çin'in İran'ın saldırısını kınamamasından 'memnun' değil: Muhataplarımıza ilettik

İsrail'in Pekin Büyükelçiliği yetkilisi Yuval Waks, Çin yönetiminden İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırılarını kınamasını ve İsrail'in kendini savunma hakkını desteklemesini beklediklerini ifade etti. Ancak bekledikleri desteği alamadıklarını belirterek mutsuz olduklarını dile getirdi.

Yetkili Waks, "Ne yazık ki bunu görmedik. Dolayısıyla açıklama nedeniyle mutsuzuz." dedi.

Çin ve İran'ın iyi ikili ilişkileri bulunduğunun farkında olduklarını ifade eden Waks, "Yine de İran'ın bölgemizdeki olumsuz rolü ve terör gruplarına desteği konusundaki derin endişelerimizi Çinli muhataplarımıza ilettik." diye konuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı, İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırıları sonrasında yayımladığı yazılı açıklamada, bölgede artan gerilimden duyulan endişeyi dile getirerek taraflara itidal çağrısında bulunmuştu.

Açıklamada, Gazze'deki çatışmanın yayılmasına etki edebileceğine işaret edilerek savaşa derhal son verilmesi gerektiği belirtilmişti. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes talep eden 2728 sayılı kararının uygulanması gerektiği vurgulanmış ve uluslararası toplumun bölgede barış ve istikrar için yapıcı rol oynaması gerektiği hatırlatılmıştı.

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