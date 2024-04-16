İsrail'den Hizbullah Hareketi'ne bombalı saldırı

İsrail ordusu, savaş uçaklarının, Hizbullah'a ait ve mensuplarının konuşlandığı Lübnan'ın sınır bölgesinde yer alan Meys el Cebel ve Teyrharfa beldelerini bombaladığı açıkladı.

Açıklamada, saldırı ile binaların tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Lübnan resmi ajansı NNA ise saldırıya dair geçtiği haberde, İsrail'in hava saldırısında her iki beldedeki evlerde hasarların meydana geldiğini ancak herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bilgilerine yer verdi.

Kaynak: AA