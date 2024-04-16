ABD, İran'ın İsrail'e saldırısındaki 81 İHA'yı etkisiz hale getirdi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e düzenlediği hava saldırısında attığı füze ile insansız hava araçlarından (İHA) 87'sini ABD'nin düşürdüğünü açıkladı.

Pentagon sözcüsü Patrick Ryder, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamalarda, İran, Irak, Suriye ve Yemen'den İsrail'e yönelik gerçekleştirilen füze saldırıları hakkında bilgi verdi.

'İran'ın Saldırıları Başarısız Oldu'

Ryder, ABD'nin bölgede gerilimi artırmak istemediğini vurgulayarak, İsrail'i ve ABD personelini savunmak için gerekli önlemlerin alınmaya devam edileceğini belirtti. Ayrıca, İran'ın saldırıları başlatmadan önce ABD'ye herhangi bir uyarı yapmadığını ifade etti.

Ryder, İsrail'in İran'a karşılık vereceğine dair açıklamalarıyla ilgili soruları yanıtlarken, bu konuda varsayımlara girmek istemediğini belirtti.

Son olarak, İran'ın füze ve İHA saldırılarının büyük bir kısmının başarısız olduğunu iddia etti ve detaylı istihbarat bilgilerine girmeyeceğini belirtti.

'Ukrayna'da Durum Vahim'

Öte yandan, Ukrayna'nın hava savunma önleyicilerinin azalmasıyla ilgili bir soru üzerine de Ryder, Ukrayna'da durumun "vahim" olduğunu dile getirdi.

Rus güçlerinin cephede ilerleme kaydettiğini belirten Ryder, ABD'nin Ukrayna'nın hava savunma ihtiyacını sağlaması gerektiğini bildirdi.

Ryder, "Şu anda olabilecek en önemli şey, Ukrayna'nın savunmasını sürdürebilmesi için gereken desteğin hacmini ve düzeyini alabilmesi için ABD Kongresi'nin ek bütçeyi kabul etmesidir." dedi.

Kaynak: AA