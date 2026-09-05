Ukrayna Savaşında Kritik Eşik: Trump’ın Barış Elçileri Moskova’da

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Küresel diplomaside gözler, Rusya ile Ukrayna arasındaki kördüğümü çözmek için yeniden başlatılan en büyük ara buluculuk hamlesine çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süredir yürüttüğü mekik diplomasisinin mimarları olan Özel Temsilci Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner, "savaşı sona erdirmeye yönelik" somut bir öneri paketiyle birlikte Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.

HAVALİMANINDA ÜST DÜZEY KARŞILAMA

Rusya'nın resmi haber ajansları, ABD'li müzakerecileri taşıyan özel jetin yerel saatle 12.52'de Vnukovo Havalimanı'na iniş yaptığını duyurdu. Uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandıran heyeti, havalimanı apronunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Üst Yöneticisi (CEO) Kirill Dmitriev karşıladı. İ

kilinin, Rus yetkililer ve Kremlin kurmaylarıyla Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine yönelik yeni bir müzakere sürecinin parametrelerini masaya yatırması bekleniyor.

'SAVAŞI BİTİRECEK BİR TEKLİF GÖTÜRÜYORLAR'

Ziyaret öncesinde Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, Witkoff ve Kushner’ı "iki harika müzakereci" olarak nitelendirerek, "Bir sonuç elde edip edemeyeceğimizi görmek için onları gönderdik ve bu iyi bir şans olabilir. Yanlarında savaşı sona erdirmek için somut bir teklif götürüyorlar" ifadelerini kullandı.

Trump, barış planının Ukrayna’nın Rusya’ya toprak vermesini içerip içermediği konusundaki detayları ise gizli tutmayı tercih etti.

'HAVA SALDIRILARI DURDURULACAK'

Moskova’daki kritik temasların ardından heyet, pazar günü yönünü Ukrayna’nın başkenti Kiev’e çevirecek. Savaşın başından bu yana Kiev’e hiç ayak basmayan ikilinin bu ilk ortak ziyareti öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’den ezber bozan bir açıklama geldi.

Zelenskiy, ABD’li elçilerin Moskova’ya ve ardından Kiev'e güvenli şekilde ulaşabilmesi için Ukrayna güçlerinin Rus hava sahasına yönelik İHA operasyonlarını askıya alacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından çağrıda bulunan Ukrayna lideri, "Biz Rusya için değil, onlar için önlem alıyoruz. Bizim tarafımızdan hava saldırısı olmayacak. Rusya da görüşmelerin gerçekleştirilmesi ve bu Amerikan ziyaretiyle bağlantılı lojistik meselelerin ele alınması için kendi tarafından hava saldırısı düzenlememeli" diyerek diplomatik çözüm arayışlarına yapıcı yaklaşacaklarını vurguladı

Kaynak: Haber Merkezi