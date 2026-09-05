Tahran'ın Yeraltı Sığınağı Hedefte: ABD Nükleer Merkezi vurmaya Hazırlanıyor

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da yaptığı son dakika açıklamasıyla Orta Doğu’da tansiyonu yeniden zirveye taşıdı. İran'ın yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum stoklarını gizlediği iddia edilen Kazma Dağı yer altı nükleer tesisini çok yakında vurabileceklerini duyuran Trump, iki ülke arasındaki askeri hareketliliği ise "Büyük bir şey değil, bizim için önemsiz bir mesele" sözleriyle küçümsedi.

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Tahran'ın Yeraltı Sığınağı Hedefte: ABD Nükleer Merkezi vurmaya Hazırlanıyor
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının karşısına geçerek Tahran yönetimiyle yürütülen gerilimli sürece dair çarpıcı iddialarda bulundu.

'ÇOK YAKINDA VURABİLİRİZ'

Trump, Washington'ın İran'ın yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum stokunun bir kısmını taşıdığını öne sürdüğü Natanz zenginleştirme tesisi yakınlarındaki 'Kazma Dağı' (Pickaxe Mountain) yer altı nükleer tesisinin hedef alınabileceğini bildirdi.

Bölgeye yönelik olası operasyona değinen Trump, “Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz” dedi.

'BU BİR SAVAŞ DEĞİL, ÖNEMSİZ BİR MESELE'

İran ile yaşanan gerilimin tam kapsamlı bir savaş olmadığını savunan Trump, durumu 'aralıklı askeri çatışma' olarak tanımladı. Sürecin ABD açısından büyük bir tehdit oluşturmadığını iddia eden Trump, “Buna askeri çatışma diyorum çünkü bizim için önemsiz bir mesele, büyük bir şey değil. Saldırılarımızı aralıklı olarak düzenliyoruz. Şu anda savaşmadığımız bir gerçek, ortada bir çatışma yok” ifadelerini kullandı.

HEDEFTEKİ KAZMA DAĞI’NIN ÖNEMİ NE?

Uluslararası savunma uzmanları ve istihbarat analizleri, İran'ın "Kolang Dağı" olarak da adlandırdığı Kazma Dağı tesisinin, sağlam kayalıkların yaklaşık 90 ila 137 metre derinliğine inşa edilmiş devasa bir tünel kompleksi olduğunu belirtiyor. Tahran yönetiminin, geçmiş dönemlerde bombalanan açık hava nükleer tesislerinin ardından elinde kalan gelişmiş santrifüjleri ve zenginleştirilmiş uranyum stoklarını koruma altına almak amacıyla bu korunaklı yer altı sığınağına taşıdığı iddia ediliyor.

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Kaynak: DHA

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