Nepal'deki Felakette Can Kaybı 1342'ye Fırladı, 4 Binden Fazla İnsan Kayıp

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde meydana gelen yıkıcı sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Resmi makamlar, hayatını kaybedenlerin sayısının 1342'ye yükseldiğini bildirirken, dalgaların ve çamurun yuttuğu 4 bin 886 kişiyi arama kurtarma çalışmaları zamana karşı yarışla sürüyor.

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Nepal'deki Felakette Can Kaybı 1342'ye Fırladı, 4 Binden Fazla İnsan Kayıp
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Nepal-Çin sınır hattında yer alan Rasuwa ve çevresindeki bölgeler, Asya kıtasının son yıllarda gördüğü en büyük doğal afetlerden biriyle mücadele ediyor.

Kathmandu Post'un haberine göre, Nepal polisi, ülkede meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1342'ye çıktığını, kayıp 4 bin 886 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

8 FARKLI BÖLGEDEN CENAZELER ÇIKARILIYOR

Selde hayatını kaybedenlerin cenazelerinin 8 farklı bölgeden çıkarıldığını belirten polis, cenazelerin 360'ının Chitwan, 230'unun Batı Nawalparasi, 222'sinin Doğu Nawalparasi, 192'sinin Nuwakot, 160'ının Rasuwa, 73'ünün Gorkha, 67'sinin Dhading ve 38'inin Tanahun'da bulunduğunu aktardı.

BİNLERCE POLİS VE ASKER SAHAYA İNDİ

Polis, afet bölgelerinde arama-kurtarma, yardım dağıtımı, cesetlerin çıkarılması ve diğer acil durum operasyonları için 7 bin 912 polisin görevlendirildiğini belirtti.

DEPREM SANDILAR, DEVASA BİR BUZUL ÇÖKMESİ ÇIKTI

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar aldığı ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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