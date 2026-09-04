Avrupa'ya Gidecekler Dikkat: Schengen'de Yeni Dönem Başlıyor

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Avrupa Birliği'nin (AB) Giriş-Çıkış Sistemi'nde (EES) yoğunluk nedeniyle uygulanan geçici esneklikler 6 Eylül'de sona eriyor. Parmak izi ve yüz taraması gibi biyometrik kontrollerin yeniden tam kapasite uygulanması, Avrupa havalimanları ve sınır kapılarında bekleme sürelerinin artması endişesini beraberinde getiriyor.

Avrupa'ya seyahat eden AB dışı yolcuları ilgilendiren EES, sınır geçişlerinde pasaport damgasının yerini elektronik kayıtlara bırakmayı ve yolcuların biyometrik verilerini sisteme kaydetmeyi amaçlıyor. Sistem, Ekim 2025'te kademeli olarak uygulanmaya başladı ve 10 Nisan 2026'da katılımcı ülkelerde tamamen devreye girdi.

Ancak yaz aylarında yaşanan yoğunluk nedeniyle ülkelere belirli durumlarda geçici kolaylıklar tanındı. Yolcu sayısının aşırı yükselmesi ve bekleme sürelerinin kabul edilemez seviyelere ulaşması halinde bazı sınır kapılarında biyometrik veri toplama işlemlerinin geçici olarak durdurulmasına izin verildi.

BEKLEME SÜRELERİ UZAYABİLİR ENDİŞESİ

Sektör temsilcileri, geçici esnekliklerin kaldırılmasıyla özellikle Avrupa'nın büyük havalimanlarında bekleme sürelerinin yeniden uzamasından endişe ediyor. Avrupa Komisyonu sözcüsü, 1 Eylül'deki basın toplantısında EES'nin yaz boyunca genel olarak iyi işlediğini söyledi.

Sözcü, sistemin AB açısından avantajlarının açık olduğunu belirterek, bazı üye ülkelerle belirli sınır kapılarında ihtiyaç duyulan düzenlemeler konusunda görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Sektör temsilcileri ise sistemin bütün katılımcı ülkelerde istikrarlı şekilde işlemesi için hâlâ zamana ihtiyaç olduğunu savunuyor.

İngiltere merkezli tur operatörleri ve seyahat acenteleri kuruluşu ABTA'nın Kamu İşleri Direktörü Luke Petherbridge, Avrupa Komisyonu'na geçici önlemlerin eylül ayından sonra da sürdürülmesi çağrısında bulundu. Petherbridge, EES'nin tüm katılımcı ülkelerde tam ve istikrarlı şekilde uygulanmasına kadar aşılması gereken sorunlar bulunduğunu söyledi.

BEKLEME SÜRESİ 2 KATINA ÇIKTI

EES'nin yolcular üzerindeki etkisi özellikle büyük havalimanlarında daha belirgin hale geliyor. Financial Times ile seyahat analiz grubu Qsensor'ın verilerine göre Frankfurt Havalimanı'nda ortalama bekleme süresi temmuz ayında 120 dakikaya çıktı. Aynı dönemde geçen yıl ortalama bekleme süresi 60 dakika seviyesindeydi.

Münih Havalimanı'nda ortalama bekleme süresi 31 dakikadan 60 dakikaya yükseldi. Amsterdam'da ise maksimum bekleme süresi geçen yılın aynı dönemindeki 80 dakikadan 120 dakikaya çıktı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'ne (IATA) göre EES'nin devreye girmesiyle standart pasaport kontrolünün süresi de arttı. Daha önce yaklaşık 20-25 saniye süren kontrollerin EES kapsamında yaklaşık 90 saniyeye çıktığı belirtiliyor. IATA, Avrupa Birliği'ne geçici esnekliklerin 6 Eylül'den sonra da sürdürülmesi çağrısında bulunuyor. IATA Dış İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Thomas Reynaert, uygulamanın kış sezonunun sonuna kadar uzatılmasının gerekli olduğunu söyledi.

AKTARMALAR İÇİN EK SÜRE UYARISI

Global Work & Travel'ın kurucu ortağı ve CEO'su Jurgen Himmelmann da 6 Eylül sonrasında Avrupa sınır kontrollerinden geçecek yolcuların seyahat planlarında daha fazla zaman bırakması gerektiğini belirtti.

Himmelmann'a göre havalimanına erken gitmek tek başına sorunu çözmeyebilir. Bagaj teslim kontuarlarının kalkıştan saatler önce açılmaması ve pasaport kontrolündeki yoğunluk nedeniyle yolcuların sınırdaki kuyruğu atlamasının mümkün olmaması, özellikle aktarmalı uçuşlarda riski artırabilir. Bu nedenle yolcuların önümüzdeki dönemde kısa aktarma sürelerine dayanan seyahat planlarından kaçınması öneriliyor.

Kaynak: Euronews