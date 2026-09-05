Fransa'da Orman Yangını Kabusu! 225 Hektar Alan Küle Döndü, Alevler Kontrol Altına Alınamıyor

Fransa'nın güneyindeki Aude iline bağlı Puilaurens köyü yakınlarında çıkan orman yangınında şu ana kadar 225 hektarlık devasa bir yeşil alan küle döndü. Yüzlerce itfaiye eri, onlarca kara aracı ve havadan müdahale unsurlarının katıldığı yoğun söndürme çalışmalarına rağmen alevler henüz kontrol altına alınamadı.

Son Güncelleme:
Fransa'da Orman Yangını Kabusu! 225 Hektar Alan Küle Döndü, Alevler Kontrol Altına Alınamıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa genelinde iklim krizinin etkileri sürerken, Fransa'nın güney kesiminden korkutucu bir yangın haberi geldi. Aude Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Puilaurens köyü yakınlarında dün yerel saatle 16.00 sıralarında orman yangını çıktı.

350 İTFAİYECİ VE HAVA UNSURLARI ALARMDA

Yangına müdahale etmek için farklı illerden 350 itfaiye eri, 100 araç, 1 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı bölgeye sevk edildi. Gece hava koşullarının daha iyi olmasına rağmen yangın henüz kontrol altına alınamadı.

225 HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU

Yangın nedeniyle şu ana kadar 225 hektarlık alan küle dönerken, gün içinde bölgede etkili olacak aşırı sıcakların yangın söndürme faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarı yapıldı.

Aude Valisi Alain Bucquet, vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını, itfaiye ve jandarma ekiplerinin talimatlarına uymalarını istedi.

Valilik, yangının hangi nedenle çıktığına dair bilgi paylaşmadı.

Kaynak: AA

Etiketler
Fransa Orman yangınları
Son Güncelleme:
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Tahran'ın Yeraltı Sığınağı Hedefte: ABD Nükleer Merkezi vurmaya Hazırlanıyor Tahran'ın Yeraltı Sığınağı Hedefte: ABD Nükleer Merkezi vurmaya Hazırlanıyor
Nepal'deki Felakette Can Kaybı 1342'ye Fırladı, 4 Binden Fazla İnsan Kayıp Nepal'deki Felakette Bilanço Ağırlaşıyor
ÇOK OKUNANLAR
1855'ten Beri Uyuyan Dev Uyanıyor mu? Türkiye’nin En Aktif Yanardağında Korkutan Keşif: 'Adeta Bir Cehennem Çukuruydu' 1855'ten Beri Uyuyan Dev Uyanıyor mu? Türkiye’nin En Aktif Yanardağında Korkutan Keşif
Üsküdar’da Seçim Düğümü Çözülemedi: Salt Çoğunluk Sağlanamadı, İşte Yeni Tarih Üsküdar’da Seçim Düğümü Çözülemedi
Korsan Taksi Denetiminde Dehşet: Cezaya Öfkelenen Emekli Polis, Polisi Şehit Edip Kendini Vurdu Korsan Taksi Denetiminde Dehşet: Cezaya Öfkelenen Emekli Polis, Polisi Şehit Edip Kendini Vurdu
İstanbul Bakırköy'de Korku Dolu Sabah: 6 Katlı Otel Alev Alev Yandı, Yaralılar Var 6 Katlı Otel Alev Alev Yandı, Yaralılar Var
Atama Kararları Resmi Gazete'de: Türkiye'nin 12 Ülkedeki Büyükelçileri Değişti Türkiye'nin 12 Ülkedeki Büyükelçileri Değişti