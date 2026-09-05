Fransa'da Orman Yangını Kabusu! 225 Hektar Alan Küle Döndü, Alevler Kontrol Altına Alınamıyor
Fransa'nın güneyindeki Aude iline bağlı Puilaurens köyü yakınlarında çıkan orman yangınında şu ana kadar 225 hektarlık devasa bir yeşil alan küle döndü. Yüzlerce itfaiye eri, onlarca kara aracı ve havadan müdahale unsurlarının katıldığı yoğun söndürme çalışmalarına rağmen alevler henüz kontrol altına alınamadı.
Avrupa genelinde iklim krizinin etkileri sürerken, Fransa'nın güney kesiminden korkutucu bir yangın haberi geldi. Aude Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Puilaurens köyü yakınlarında dün yerel saatle 16.00 sıralarında orman yangını çıktı.
350 İTFAİYECİ VE HAVA UNSURLARI ALARMDA
Yangına müdahale etmek için farklı illerden 350 itfaiye eri, 100 araç, 1 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı bölgeye sevk edildi. Gece hava koşullarının daha iyi olmasına rağmen yangın henüz kontrol altına alınamadı.
225 HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU
Yangın nedeniyle şu ana kadar 225 hektarlık alan küle dönerken, gün içinde bölgede etkili olacak aşırı sıcakların yangın söndürme faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarı yapıldı.
Aude Valisi Alain Bucquet, vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını, itfaiye ve jandarma ekiplerinin talimatlarına uymalarını istedi.
Valilik, yangının hangi nedenle çıktığına dair bilgi paylaşmadı.
Kaynak: AA