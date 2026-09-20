Ukrayna Moskova'nın Kalbini Hedef Aldı! Zelenskiy'den 'Moskova Savaşı Sona Erdirmeli' Çağrısı Geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, füze ve insansız hava araçları (İHA) kullanarak Rusya'nın Moskova ve Voronej bölgelerindeki petrol ve işletme tesislerine saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

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Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerinin Rusya'daki hedeflere yönelik sürdürdükleri hava saldırıları hakkında bilgi verdi.

'PETROL ENDÜSTRİSİNDEKİ KİLİT İŞLETMELERİNDEN BİRİ'

Moskova bölgesinde petrol tesisinin, Voronej bölgesinde ise bir işletmeye ait tesisin hedef alındığını kaydeden Zelenskiy, "Rusya'nın petrol endüstrisindeki kilit işletmelerinden biri ve saldırganın bir lojistik tesisi vuruldu. Bunlar, savaş makinesini destekleyen milyarlarca dolardır." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, bu saldırılarda "Flamingo" seyir füzesi, "Pelikan" balistik füzesi ve farklı tipte İHA'ların kullanıldığını belirtti.

'MOSKOVA ACIMASIZ SAVAŞI SONA ERDİRMELİ'

Enerji ve gıda tesislerine yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini savunan Zelenskiy, "Moskova, diğer bölgelerin pahasına kademeli hava savunma çemberleri kurmamalı, acımasız savaşı sona erdirmeli ve barışı seçmelidir." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ayrıca, düzenledikleri saldırılara ait olduğu belirtilen bir görüntüyü de paylaştı.

Ukrayna medyası, ülkenin geliştirdiği Pelikan (FP-7) kısa menzilli balistik füzesinin ilk kez Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıda kullanıldığını öne sürdü.

RUSYA DA SALDIRIYI DOĞRULADI

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin gece boyunca Moskova’ya uçan Ukrayna İHA’larını imha ettiğini belirtmişti.

Sobyanin, saldırılarda Moskova Petrol Rafinerisinin hasar aldığını ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya - Ukrayna savaşı Volodimir Zelenskiy Moskova
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