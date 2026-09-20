Almanya'nın 2 Eyaletinde Sandıklar Kuruldu

Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerindeki seçimler için halk sandık başına gitti. Berlin eyaletinde Sol Parti'nin başbakan adayı olan Elif Eralp, seçimlerden galip çıkması durumunda ilk göçmen kökenli başbakan olacak.

Son Güncelleme:
Almanya'nın 2 Eyaletinde Sandıklar Kuruldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eyalet meclislerini seçmek için oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de (TSİ 09.00) başladı.

Seçmenler, yerel saatle 18.00’e (TSİ 19.00) kadar oy kullanabilecek.

Berlin'de yaklaşık 2,5 milyon, Mecklenburg-Vorpommern'de ise yaklaşık 1,3 milyon seçmen bulunuyor.

Her iki eyalette de 16 ve 17 yaşındaki Alman vatandaşları, ilk kez eyalet seçimlerinde oy kullanabilecek.

İLK KEZ GÖÇMEN KÖKENLİ BAŞBAKAN SEÇİLEBİLİR

Başkentte seçim kampanyasının öne çıkan konuları arasında konut ve kira fiyatları, trafik, güvenlik, göç ve kentteki yaşam maliyetleri yer alıyor.

Özellikle konut sıkıntısı ve yükselen kiralar, seçim kampanyasının başlıca gündem maddelerinden biri oldu.

Sol Partinin başbakan adayı Elif Eralp, seçimi kazanıp hükümeti kurması durumunda Berlin eyaletinin ilk göçmen kökenli başbakanı olacak.

SPD VE AFD ARASINDA BAŞ BAŞA YARIŞ

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise seçim öncesi anketlerde Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Almanya için Alternatif Partisi (AfD) arasındaki yarış öne çıkıyor.

AfD'nin Saksonya eyaletinde ilk kez birinci gelmesinin ardından Mecklenburg-Vorpommern'de de aynı başarıyı gösterip göstermeyeceği merakla bekleniyor.

Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimleri, yalnızca eyaletlerin siyasi dengeleri açısından değil, Almanya'daki federal siyasi atmosfer bakımından da yakından izleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Almanya Seçim Berlin
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
İran'dan ABD'ye Hem Barış Çubuğu Hem Rest: 7 Şart Sunup, 'Savaşa Hazırız' Dedi! İran'dan ABD'ye Hem Barış Çubuğu Hem Rest: 7 Şart Sunup, 'Savaşa Hazırız' Dedi!
ABD'den Orta Doğu İçin Kırmızı Alarm: 'Beklenmedik Şekilde Tırmanabilir' ABD'den Orta Doğu İçin Kırmızı Alarm
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Alihan Kuriş Suç Örgütüne Yeni Dalga Operasyon: 23 Şirkete Kayyım, 29 Gözaltı Kararı 23 Şirkete Kayyım, 29 Gözaltı Kararı
Manisa'da Can Pazarı: Yolcu Otobüsü Kazaya Karıştı, Yaralılar Var Yolcu Otobüsü Kazaya Karıştı, Yaralılar Var
ABD'den Orta Doğu İçin Kırmızı Alarm: 'Beklenmedik Şekilde Tırmanabilir' ABD'den Orta Doğu İçin Kırmızı Alarm
Rize ve Artvin İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı! Sel ve Heyelana Dikkat 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı! Sel ve Heyelana Dikkat
Netanyahu'dan Kudüs'te Hadsiz Provokasyon: Binlerce Kişiyle Baskın Gerçekleştirdi Netanyahu'dan Kudüs'te Hadsiz Provokasyon