İran'dan ABD'ye Hem Barış Çubuğu Hem Rest: 7 Şart Sunup, 'Savaşa Hazırız' Dedi!

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ülkesinin herhangi bir müzakereye başlamak için ileri sürdüğü 7 şartın ABD hükümetine bildirildiğini belirtti. Rızai ayrıca, uzlaşı sağlanamaması halinde "Savaşa tam olarak hazırız" değerlendirmesinde bulundu.

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İran'dan ABD'ye Hem Barış Çubuğu Hem Rest: 7 Şart Sunup, 'Savaşa Hazırız' Dedi!
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Rızai, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin kendi oluşturduğu zor durumdan çıkmak için İran’ın şartları ve haklarını kabul etmekten başka şansı olmadığını kaydetti.

'7 ŞART ABD HÜKÜMETİNE BİLDİRİLDİ'

İranlı yetkili, "Tahran’ın mesajı gayet nettir. İran'ın herhangi bir müzakereye başlaması için ileri sürdüğü 7 şart, ABD hükümetine bildirilmiştir." ifadesini kullandı.

'SAVAŞA TAM OLARAK HAZIRIZ'

Rızai, ayrıca katıldığı bir televizyon programında da "Savaşın son bulması için İran’ın şartlarını kabul etmek ABD’nin yararınadır. Savaşa tam olarak hazırız." açıklamasında bulundu.

PAKİSTAN İÇİŞLERİ BAKANI TAHRAN'A GİDECEK

Daha önce birçok kez İran’ı ziyaret eden ve İran ile ABD arasındaki diplomasi sürecinin arabulucusu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi’nin pazar günü Tahran’ı ziyaret etmesi bekleniyor.​​​​​​​

İranlı yetkililer, ziyaretin iki ülke ilişkileri kapsamında gerçekleşeceğini açıklarken, ABD’den bir mesaj getirilip getirilmediği konusunda ise bilgi sahibi olmadıklarını dile getirdi.

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Kaynak: AA

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