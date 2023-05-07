Uçakta yolcuyu akrep soktu

Hindistan'daki bir iç hat uçuşunda uçaktaki kadın yolcuyu akrep soktu

Son Güncelleme:
Uçakta yolcuyu akrep soktu

Press Trust India'nın haberine göre, Hindistan'ın Air India hava yolu şirketi, 23 Nisan'daki Nagpur-Mumbai seferine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, uçakta akrebin kadın yolcuyu sokması gibi nadir ve üzücü bir hadise yaşandığı ifade edildi.

Uçak, Mumbai'deki havaalanına indiğinde, doktorların kadın yolcuya müdahale ettiği kaydedilen açıklamada, yolcunun hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı.

Gerekli protokollerin izlendiğine işaret edilen açıklamada, uçağın dezenfekte edilmesinin ardından akrebin bulunduğu belirtildi.

Hint hava yolu şirketi Air India'nın 2019'da Bhopal-Mumbai seferini yapan uçağında, bir yolcuya ikram edilen yiyecekte hamam böceği bulunmuştu.

Air India'nın, 2018'de Newyork-Mumbai seferini yapan uçağında ise business class bölümünde üç çocuğuyla seyahat eden yolcuyu tahtakuruları ısırmıştı. Air India, tahtakuruları nedeniyle kabaran kolunun fotoğrafını sosyal medyada paylaşan yolcudan özür dilemişti.

Son Güncelleme:
İçli köfteye lezzet katıp dağılmasını önleyen baharat... Kesinlikle eklenmeli İçli köfteye lezzet katıp dağılmasını önleyen baharat... Kesinlikle eklenmeli
Rus yazar Zahar Prilepin'e bombalı saldırı: 1 ölü Rus yazar Zahar Prilepin'e bombalı saldırı
Buzdolabına konulduğu anda zehre dönüşüyor! Asla ağzınıza bile sürmeyin Buzdolabına konulduğu anda zehre dönüşüyor! Asla ağzınıza bile sürmeyin
Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni: Monarşi karşıtı gözaltına alındı Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni: Monarşi karşıtı gözaltına alındı
ÇOK OKUNANLAR
Her ilişki ellerinde patlıyor! Aşk konusunda yeteneksiz 3 burç! Her ilişki ellerinde patlıyor! Aşk konusunda yeteneksiz 3 burç!
Müge Anlı ile yolları ayıran Arif Verimli son çıkışıyla şok etti! Herkes şaşkın Müge Anlı ile yolları ayıran Arif Verimli son çıkışıyla şok etti! Herkes şaşkın
Canan Karatay yine haklı çıktı... Gerçekten zehirmiş Canan Karatay yine haklı çıktı... Gerçekten zehirmiş
Güzel bir poğaça yapmak için aşçıların hep kullandığı taktik! Asla bayatlatmıyor Güzel bir poğaça yapmak için aşçıların hep kullandığı taktik! Asla bayatlatmıyor
Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: 15 Mayıs günü Borsa'ya soruşturma emri vereceğim Kılıçdaroğlu: 15 Mayıs günü Borsa'ya soruşturma emri vereceğim