Rus yazar Zahar Prilepin'e bombalı saldırı: 1 ölü

Rus milliyetçi yazar ve eski politikacı Zahar Prilepin, Ukrayna'daki savaş bölgesinden Rusya'ya döndükten sonra aracına yerleştirilen bomba ile saldırıya uğradı.

Son Güncelleme:
Rus yazar Zahar Prilepin'e bombalı saldırı: 1 ölü

Ukrayna'daki cephelerde bulunan ve gelişmeleri Rus televizyonlarına aktaran Rus yazar ve eski politikacı Zahar Prilepin bu sabah bombalı saldırıya uğradı.

Ukrayna'dan Rusya'ya yeni dönen Zahar Prilepin'in sabah saatlerinde Nijni Novgorod'daki bir restoranda kahvaltı yaptıktan sonra aracına bindiği ve aracın hareket etmesiyle patlama yaşandığı kaydedildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından saldırıya ilişkin açıklamada araç sürücüsünün öldüğü, Rus yazar Zahar Prilepin’in de yaralandığını aktarılarak, "Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, araçta bulunan Zakhar Prilepin de yaralandı" denildi.

Yaşanan saldırının ardından "Ateş" isimli bir grup yazılı açıklama yaparak saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Rusya Ukrayna gerilim
Son Güncelleme:
Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni: Monarşi karşıtı gözaltına alındı Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni: Monarşi karşıtı gözaltına alındı
Mayıs'ın en şanslı burçları.. Paraya para demeyecek çok mutlu olacak 3 burç... Mayıs'ın en şanslı burçları.. Paraya para demeyecek çok mutlu olacak 3 burç...
Buzdolabına konulduğu anda zehre dönüşüyor! Asla ağzınıza bile sürmeyin Buzdolabına konulduğu anda zehre dönüşüyor! Asla ağzınıza bile sürmeyin
ABD'ye ait F-16 savaş uçağı düştü! ABD'ye ait F-16 savaş uçağı düştü!
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş köşede parası olanlara seslendi: Yatırım için adres gösterdi İslam Memiş köşede parası olanlara seslendi: Yatırım için adres gösterdi
SGK Uzmanı uyardı: 100 bin EYT'linin başvurusu kabul edilmeyecek! "100 bin EYT'linin başvurusu kabul edilmeyecek"
En şanssız 3 burç belli oldu: Hayata 1-0 geriden başlıyorlar En şanssız 3 burç belli oldu
Araba alacak milyonları ilgilendiriyor: Yeni dolandırıcılık oyunu ortaya çıktı Araba alacak milyonları ilgilendiriyor: Yeni dolandırıcılık oyunu ortaya çıktı
Uzman isimden 10 günlük hava durumu uyarısı: 'Tedbirinizi alın' Uzman isimden 10 günlük hava durumu uyarısı: 'Tedbirinizi alın'