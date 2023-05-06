ABD'ye ait F-16 savaş uçağı düştü!

Son dakika Haberi... Güney Kore'de ABD'ye ait olduğu belirtilen F-16 savaş uçağı düştü.

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ABD'ye ait F-16 savaş uçağı düştü!

Güney Kore'de konuşlu ABD Hava Kuvvetleri'ne (USFK) ait bir F-16 savaş uçağının başkent Seul'un güneyindeki Pyeongtaek'te bulunan Osan Hava Üssü yakınındaki bir tarım arazisine düştüğü açıklandı.

Uçağın pilotunun güvenli bir şekilde kendini uçaktan fırlatmayı başardığı bildirildi.

HAVA FİLOSU'NDAN AÇIKLAMA

ABD 51. Hava Filosu'ndan yapılan açıklamada, kazanın saat 09.45 sıralarında meydana geldiği belirtilirken, rutin eğitim faaliyeti kapsamında uçuşu gerçekleştiren pilotun güvenli bir şekilde kendini uçaktan fırlatmayı başardığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tarım arazisine düştükten sonra alev alan uçağın düşüş nedenini öğrenmek üzere detaylı soruşturma başlatıldı. Kazada herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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