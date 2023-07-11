Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından Kremlin'den açıklama

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından Rusya cephesinden açıklama geldi. Açıklamada, "İsveç'in NATO üyeliği hakkında Türkiye'nin NATO'ya karşı yükümlülükleri var, bunların farkındayız" denildi.

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Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından Kremlin'den açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsveç’in NATO’ya katılmasına yeşil ışık yakmasının ardından Rusya cephesinden açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov,  İsveç'in NATO üyeliğinin Rusya'nın güvenliği üzerinde olumsuz etkileri olacağını dile getirdi.

Rusya’nın Finlandiya örneğinde olduğu gibi İsveç’e karşı da önlemler alacağının altını çizen Peskov, "İsveç'in NATO üyeliği hakkında Türkiye'nin NATO'ya karşı yükümlülükleri var, bunların farkındayız" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü, Rusya ve Türkiye'nin farklılıkları olduğunu ancak bazı ortak çıkarları da paylaştığını belirterek, Moskova'nın Ankara ile ilişkilerini daha da geliştirmek istediğini ifade etti.

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