Almanya'dan, Ukrayna'ya 700 milyon avroluk yeni destek

Almanya, Ukrayna silahlı kuvvetleri için 700 milyon avroluk yeni destek paketi açıkladı. Almanya, şu ana kadar Ukrayna'ya yaklaşık 3 milyar avroluk silah sevkiyatına onay vermişti.

Almanya'dan, Ukrayna'ya 700 milyon avroluk yeni destek

Almanya, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'nde Ukrayna silahlı kuvvetleri için 700 milyon avroluk yeni destek paketi açıkladı.

Savunma Bakanı Boris Pistorius, yaptığı yazılı açıklamada, 700 milyon avro değerinde yeni bir destek paketi hazırladıklarını belirterek "Bugün Vilnius'ta Rusya'nın saldırısına karşı Ukrayna'yı desteklemek için başka bir paket oluşturabildiğimiz için çok mutluyum. Paket, Ukrayna'nın önceliklerine hizmet edecek. Hava savunması, tanklar, toplar. Paket yaklaşık 700 milyon avro değerinde. Bunu yaparak Ukrayna'nın sürdürülebilirliğini güçlendirmeye önemli bir katkıda bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

Almanya destek paketi kapsamında 2 Patriot Hava Savunma Sistemi bataryası, 40 Marder zırhlı muharebe aracı, 25 Leopard 1 muharebe tankı, 5 kurtarma tankı, 25 bin mermi, kapsamlı keşif ve insansız hava aracı savunma paketi ve bir Luna insansız hava aracı sistemi, bir sahra hastanesi için alt bileşenleri Ukrayna'ya gönderecek.

Şansölye Olaf Scholz'un bugün destek paketini, NATO Zirvesi'nin başlangıcında resmen açıklaması bekleniyor. Almanya, şu ana kadar Ukrayna'ya yaklaşık 3 milyar avroluk silah sevkiyatına onay vermişti.

Kaynak: AA

Etiketler
Almanya Rusya - Ukrayna savaşı NATO
Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Macron ile bir araya geldi Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Macron ile bir araya geldi
TikTok'ta ölüm akımı: 4 kişi feci şekilde hayatını kaybetti TikTok'ta ölüm akımı: 4 kişi feci şekilde hayatını kaybetti
Yumurta haşlarken lezzetini katlayacak öneri - Birçok aşçının tekniğiymiş Yumurta haşlarken lezzetini katlayacak öneri - Birçok aşçının tekniğiymiş
En sevimli 3 burç ve en sevimsiz 3 burç belli oldu! İnsanı çileden çıkarma konusunda ustalar... En sevimli 3 burç ve en sevimsiz 3 burç belli oldu! İnsanı çileden çıkarma konusunda ustalar...
ÇOK OKUNANLAR
En sadık burçlar belli oldu: Aldatılmak istemiyorsanız sevgilinizi bu burçlardan seçin En sadık burçlar belli oldu: Aldatılmak istemiyorsanız sevgilinizi bu burçlardan seçin
Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in Galatasaraylı aşkı! Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in Galatasaraylı aşkı!
İşte Netflix, Disney Plus ve Amazon'a alternatif 7 ücretsiz platform İşte Netflix, Disney Plus ve Amazon'a alternatif 7 ücretsiz platform
Özkan Uğur'un son anlarını, ölüm haberini veren doktoru anlattı: Yazdıkları herkesi ağlattı Özkan Uğur'un son anlarını, ölüm haberini veren doktoru anlattı: Yazdıkları herkesi ağlattı
Zengin olmak için doğan 3 burç belli oldu: Üzerlerine para yağacak! Zengin olmak için doğan 3 burç belli oldu