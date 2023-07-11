TikTok'ta ölüm akımı: 4 kişi feci şekilde hayatını kaybetti

Sosyal medya platformu TikTok'ta bu kez çok tehlikeli bir akım trend oldu. Bu akımı yapmaya çalışan 4 kişi boynunu kırdı ve boğularak hayatını kaybetti. Uzmanlar ortaya çıkan bu yeni TikTok trendinin denenmemesi konusunda çağrılarda bulundu.

TikTok'ta ölüm akımı: 4 kişi feci şekilde hayatını kaybetti

Her geçen gün yeni bir akımın başladığı TikTok'ta bu kez başlatılan yeni akım insanların canını almaya başladı. ABD'nin Alabama eyaletinde son aylarda 4 kişi yeni TikTok akımını denemek isterken feci şekilde hayatını kaybetti.

Son olarak trend olan bu yeni akımda insanlar hareket halindeki bir tekneden takla atarak denize atlıyor. Ancak bu akım sırasında insanlar hayatlarını kaybediyor.

ABD basınına yansıyan haberlere göre Alabama eyaletinde en az 4 kişinin yeni TikTok akımını denerken hayatını kaybetti. Childersburg Kurtarma Timi'nden Yüzbaşı Jim Dennis'e göre yeni TikTok trendini denemek için birçok kişi hareket halindeki teknenin ucundan takla atarak suya atladı.

“Tekneden atlama” isimli yeni challenge nedeniyle 4 kişi boyun kırılması sonucunda boğularak hayatını kaybetti.

ABC 7’ye konuşan Jim Dennis, “Teknenin yüksek hızı durgun su ile birleştiğinde beton etkisi yaratıyor. Su aslında tehlikeli bir iniş pisti haline geliyor. Hareket halindeki bir tekneden atlamak ölümle eşdeğer. Eğer kişi boynunu ve başını koruyamazsa kalıcı olarak felç kalabilir ya da büyük ihtimalle anında ölür. Yapmayın. Bu hayatınıza değmez” dedi.

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