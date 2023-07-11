İsrail'de protestolar sertleşiyor: İşte buradayız, kırmızı çizgimize ulaştınız; darbeyi durdurun, yoksa ülkeyi durdururuz

İsrail'de Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kısıtlayan tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin kritik yasa tasarısı Meclisteki birinci oylamada geçti.

Meclis Genel Kurulunda gece saatlerinde yapılan oturumda, Yüksek Mahkemenin hükümetin aldığı kararları "kamu çıkarına hizmet etmediği, çıkar çatışması doğurduğu" gibi gerekçelerle "mantık dışı olduğunu" belirterek bozma yetkisini ortadan kaldırmayı öngören yasa tasarısı 120 sandalyeli parlamentoda 64 lehte, 56 aleyhte oy kullanılarak birinci oylamada kabul edildi.

Tartışmalı yasa tasarısının yürürlüğe girebilmesi için yeniden Meclisteki ilgili komisyonda görüşülmesi, Genel Kurul'da ikinci ve üçüncü kez yapılacak oylamalarda da kabul edilmesi gerekiyor.

EYLEMCİLER YOLLARI KAPATTI, POLİS MÜDAHALE ETTİ

Gelişmenin hemen ardından Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı olan protestocular, ülke genelinde yolların kapatıldığı sivil itaatsizlik eylemlerine başladı.

Protestocular, Tel Aviv-Kudüs otoyolunun Kudüs yönünü kapattı. Sabah trafiğinde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. İsrail polisi, TOMA ile halka müdahale etti.

Bir grup protestocu da İsrail'in ana hava terminali Ben Gurion Havalimanı'nda İsrail bayraklarıyla gösteri düzenledi.

PROTESTOCULARDAN 'İSRAİL'DE HAYATIN DURMA NOKTASINA GETİRİLECEĞİ' AÇIKLAMASI

Yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi, gün boyunca ülke genelinde sivil itaatsizlik eylemleri yapılacağı ve 'İsrail'de hayatın durma noktasına getirileceği' ifade edildi.

İsrailli ünlü tarihçi-düşünür Yuval Harari, Netanyahu hükümetine "Artık size itaat etmeyeceğiz, sizin ordunuzda hizmet etmeyeceğiz. İşte buradayız! Bizlerin kırmızı çizgimize ulaştınız, sakın bu sınırı aşmayınız! Darbeyi durdurun yoksa ülkeyi durdururuz" diye seslendi.

'AKLA YATKINLIK MADDESİ'

Tartışmalı yargı düzenlemesi ile Yüksek Mahkemenin hali hazırda kamuoyunda "akla yatkınlık maddesi" şeklinde anılan maddeyle hükümetin aldığı kararları bozma yetkisi elinden alınıyor.

İsrail'de en yüksek yargı merci olan Yüksek Mahkeme, geçen yıl vergi suçlarından hüküm giyen, savcılıkla yaptığı anlaşma sonucu şartlı tahliyeyle serbest bırakılan ve yeni hükümette Başbakan Yardımcısı, İçişleri ile Sağlık Bakanlığına getirilen Ultra Ortodoks Şas Partisi lideri Arya Deri'nin 'kabinede yer alamayacağına' hükmetmişti. Yüksek Mahkemedeki 11 yargıçtan 10'u, ocak ayında 'akla yatkınlık maddesini' gerekçe göstererek Deri'nin bakan olamayacağı yönünde oy kullanmış, bunun üzerine Başbakan Netanyahu, Deri'yi görevden almıştı.

Netanyahu hükümetinin bu düzenlemeyi Meclisten geçirmesinin ardından Deri'ye kabinede yeniden görev verebileceği belirtiliyor. Aynı şekilde İsrail basınında, iktidara karşı eleştirileriyle tanınan Başsavcı Gali Baharav - Miara'nın hükümet tarafından görevden alınmasının da önünün açılacağı değerlendiriliyor.

ERTELENEN YARGI DÜZENLEMESİ

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu 'yargı reformu', Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Netanyahu, ülke genelinde kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart'ta ertelediğini açıklamıştı.

Ancak Netanyahu, 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.