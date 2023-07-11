NATO'dan Ukrayna açıklaması: Üyeliğe açık kapı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Vilnius'ta yapılacak zirvede müttefik liderler toplantısının Ukrayna'ya 'üyelik yolunda açık ve olumlu bir mesaj' göndereceğini söyledi.

Stoltenberg yaptığı konuşmada, 'Açık bir mesaj, ileriye dönük olumlu bir mesaj göndereceğiz. Tebliğdeki metin saatler içinde kamuoyuna duyurulacak" dedi.