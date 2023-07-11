ABD'de 37 milyon kişi tehlike altında

ABD'nin kuzeybatısından güneydoğusuna kadar birçok eyalette yaşayan yaklaşık 37 milyon kişi, tehlikeli sıcak havalara karşı uyarıldı.

Son Güncelleme:
ABD'de 37 milyon kişi tehlike altında

ABD'de, Ulusal Hava Durumu Servisi'nden (NWS) yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Pasifik Okyanusu kıyılarından güney batısındaki çöllere ve doğusundaki Florida eyaletine kadar uzanan bölgede, aşırı sıcaklıkların etkisini sürdüreceği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu hat çevresinde yaşayan yaklaşık 37 milyon bölge sakininin, zaman zaman hayati tehlikelere yol açan sıcaklık artışlarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Aşırı sıcaklıkların hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceği kaydedilen açıklamada, bu süreçte ısıya bağlı hastalıkların da artabileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, Arizona eyaletinin başkenti Phoenix'te geçen yıl, art arda 9 gün 43 derecenin üstünde seyreden sıcaklıkların, bu yıl yaklaşık 18 gün boyunca aynı derecenin altına düşmeyeceği tahmini paylaşıldı.

"KAYDEDILEN EN SICAK GÜN"

Phoenix'te sıcaklıkların 17 Temmuz'a kadar 45 derece civarında kalacağı öngörülen açıklamada, nüfusu yoğun eyaletlerden Florida'nın bazı bölgelerinde de termometrelerin 16 Temmuz'a kadar 43 dereceye ulaşacağı belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin güneyindeki Meksika Körfezi kıyısındaki Teksas'ın El Paso kentinde hafta sonu, sıcaklığın 1951'den bu yana ilk defa 42 derecenin üstüne çıktığı kaydedildi.

Küresel ortalama sıcaklığın 17,23'dereceye ulaştığı 6 Temmuz, "kaydedilen en sıcak gün" olmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD
Son Güncelleme:
Yıkandığında tüm faydası gidiyormuş! Asla yıkanmaması gereken 7 gıda... Yıkandığında tüm faydası gidiyormuş! Asla yıkanmaması gereken 7 gıda...
Kanada'da hayvanat bahçesinden ziyaretçilere uyarı: "Gorillere video izletmeyin" Kanada'da hayvanat bahçesinden ziyaretçilere uyarı: "Gorillere video izletmeyin"
Everest Dağı'nda gizemli olay: 6 kişiyi taşıyan helikopter kayboldu Everest Dağı'nda gizemli olay: 6 kişiyi taşıyan helikopter kayboldu
Kaşarlı köfteye lezzet katan tüyo! Lezzetini katlamanızı sağlayacak 33 yıllık aşçı sırrı Kaşarlı köfteye lezzet katan tüyo! Lezzetini katlamanızı sağlayacak 33 yıllık aşçı sırrı
ÇOK OKUNANLAR
En sadık burçlar belli oldu: Aldatılmak istemiyorsanız sevgilinizi bu burçlardan seçin En sadık burçlar belli oldu: Aldatılmak istemiyorsanız sevgilinizi bu burçlardan seçin
Özkan Uğur'un son anlarını, ölüm haberini veren doktoru anlattı: Yazdıkları herkesi ağlattı Özkan Uğur'un son anlarını, ölüm haberini veren doktoru anlattı: Yazdıkları herkesi ağlattı
Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in Galatasaraylı aşkı! Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in Galatasaraylı aşkı!
İşte Netflix, Disney Plus ve Amazon'a alternatif 7 ücretsiz platform İşte Netflix, Disney Plus ve Amazon'a alternatif 7 ücretsiz platform
Mustafa Sandal'ın rapçi Uzi'ye yanıtı gündem oldu: 'Cevap vermeme gerek kalmamış...' Mustafa Sandal'ın rapçi Uzi'ye yanıtı gündem oldu: 'Cevap vermeme gerek kalmamış...'