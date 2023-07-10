3'lü zirve sona erdi: Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine onay verecek

Erdoğan, NATO Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Zirve sonrası, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vereceği duyuruldu.

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3'lü zirve sona erdi: Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine onay verecek

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün NATO Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Vilnius’ta İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

AKP’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson görüştü” denildi.

İSVEÇ'İN ÜYELİĞİNE ONAY

Yaklaşık 4 saat süren zirvede İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay çıktı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine onay verdiğini duyurdu. 

Stoltenberg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sahipliği yaptığım toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın #Sweden 'nin katılım protokolünü bir an önce TBMM'ye iletmeyi ve onaylanmasını sağlamayı kabul ettiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu, tüm #NATO Müttefikleri daha güçlü ve daha güvenli hale getiren tarihi bir adımdır" dedi. 

KAMERALARIN KARŞISINA GEÇTİ

Kameraların karşısına da geçen Stoltenberg, "Bugün varmış olduğumuz anlaşma geçtiğimiz yıl İspanya'da yaptığımız anlaşma ile aynı. Sayın Erdoğan İsveç'in üyeliğinin onaylanması konusunda kararı verdi. İsveç'in neler yapacağını anlaşmada yazıyor. Anlaşmadı, Türkiye İsveç'in NATO'ya katılmasını Meclis'e sunmaya karar vermiştir deniyor. İsveç ve Türkiye terörle mücadele konusunda işbirliği yapacaklar. Ortak güvenlik endişeleri konuşuldu" ifadelerini kullandı.

Etiketler
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