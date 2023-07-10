AB'den Türkiye açıklaması: 'İsveç'in NATO üyeliği bağlantılandırılamaz'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Erdoğan'ın konuşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin AB üyelik süreci ile İsveç'in NATO üyeliği bağlantılandırılamaz" denildi.

AB'den Türkiye açıklaması: 'İsveç'in NATO üyeliği bağlantılandırılamaz'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesi "Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde (AB) önünü açın, biz de İsveç'in önünü açalım" açıklamasında bulunmuştu.

NATO Zirvesi'ne giden Erdoğan'dan açıklamalar: "Türkiye'nin AB'de önünü açın"NATO Zirvesi'ne giden Erdoğan'dan açıklamalar: "Türkiye'nin AB'de önünü açın"Güncel

AB'DEN AÇIKLAMA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Erdoğan'ın ifadelerine ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan'ın teklifini reddeden Komisyon, AB üyeliği ile NATO üyeliğinin iç içe geçtiği fikrini kabul etmeyerek iki sürecin "ayrı" olduğunu ve "paralel" ilerlediğini vurguladı.

"İki süreci birbirine bağlayamazsınız" diyen Avrupa Komisyonu Baş Sözcü Yardımcısı Dana Spinant yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği'nin, tüm aday ülkeler ve hatta aday ülke olmak isteyen ülkeler tarafından atılması gereken çok ama çok net adımları olan, son derece yapılandırılmış bir genişleme süreci bulunuyor." dedi.

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