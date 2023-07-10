NATO Genel Sekreteri: Türkiye'nin AB'ye katılımını destekliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için yola çıkmadan önce, Avrupa Birliği (AB) üyelik süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Bir gerçeğin de altını özellikle çizmek istiyorum. Şu an 50 yılı aşkın zamandır Avrupa Birliği kapısında bekletilen bir Türkiye var. Ve şu anda NATO üyesi ülkelerin neredeyse tamamı AB üyesidir. Türkiye'yi Avrupa Birliği kapsında 50 yılı aşkın süredir bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum. Aynı zamanda Vilnius’ta da sesleneceğim. Türkiye'nin AB'de önünü açın. Ondan sonra da biz Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'la da bu konu hakkında konuştuğunu belirterek, "Milletimizin bizden beklentisi var. Bu beklentiyi daha fazla kaldıramayız 50 yılı aştı. Biz Türkiye'yiz. Biz çatladıkapı ülkesi değiliz. Zirve marjında yapacağım görüşmelerde bunları da ifade edeceğim" dedi.

NATO GENEL SEKRETERİNDEN ÜYELİK DESTEĞİ

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, birlik zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin AB'ye katılma isteğini desteklediğini açıkladı.

Stoltenberg "Türkiye’nin AB'ye katılma hedefini destekliyorum. İsveç'i NATO'ya sokmak için çok çalışıyoruz. İsveç'in üyeliği konusunda Vilnius zirvesinde olumlu bir karara varmak hala mümkün." ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri sözlerine şöyle devam etti:



"NATO mevcudiyetini artırmaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda daha fazla asker sevk etmiştik. Ukrayna işgalinden sonra Madrid zirvesindeki kararla bunu artırmıştık.



Bu zirvede yarın ve yarından sonraki gün savunma planı üzerinde anlaşacağız. Bunun dışında tüm ittifaklarımızı koruyabilecek hale geleceğiz.



Aynı zamanda Almanya'nın kararını da mutlulukla karşıladım. Bu kararı çok uzun süredir bekliyorduk. Kişisel olarak ben ve diğer liderler aynı şeyi vurguladık. Çevremizdeki jeopolitik durum giderek daha kötü hale gelecek. Nükleer silahların yerleştirilmesi konusunda ve Wagner'in bu ülkeye gelmesi konusunda müttefik birliğine ihtiyacımız var. NATO'nun bu bölgede savunmasının güçlenmesi kolektif savunmamız açısından önemli. Bu kararın da tam zamanında geldiğini düşünüyorum."