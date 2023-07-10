Çin'de anaokulunda bıçaklı saldırı: 3'ü çocuk 6 kişi öldü
Çin'in güneydoğusundaki Guangdong eyaletinde bir anaokulunda gerçekleşen bıçaklı saldırıda ilk belirlemelere göre üçü çocuk altı kişi öldü, bir kişi yaralandı.
BBC'nin haberine göre, polis, anaokulunda yerel saatle 07.40'ta saldırı gerçekleştiğini bildirdi.
Söz konusu bıçaklı saldırıda üçü çocuk altı kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Polis, 25 yaşındaki saldırganın yakalandığını ve saldırının nedeninin araştırıldığını aktardı.
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