Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Macron ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Vilnius'ta, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve kapsamında, LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki görüşmeleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı’nın sosyal medya paylaşımında, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi sebebiyle bulunduğu Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü” denildi.

Kaynak: AA