Türkiye’den Meksika’ya gönderilen yavru köpeğe ismi törenle verildi

Türkiye’den, deprem felaketindeki yardımları nedeniyle Meksika’ya teşekkür mahiyetinde gönderilen yavru köpek, törenle Meksika Milli Savunma Bakanlığı’na teslim edildi. Yavru köpeğe Meksikalı yetkililer ‘Arkadaş’ adını koydu.

Türkiye’den Meksika’ya gönderilen yavru köpeğe ismi törenle verildi

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren arama kurtarma köpeği ‘Proteo’nun mirasını yaşatmak için Alman çoban köpeği yavrusu hediye etti.

Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği'nden yapılan paylaşımda, "Ülkemiz tarafından Meksika’ya bağışlanan Arkadaş'ın devir-teslim töreni bugün Meksika Milli Savunma Bakanlığı’nda düzenlendi" ifadeleri yer aldı.

Meksika’da büyük bir heyecanla karşılanan yavru köpek için tören düzenlendi. Törende Türk büyükelçilik yetkilileri de yer alırken, Meksikalı yetkililer arama kurtarma köpeği olarak yetiştirilecek yavruya ‘Arkadaş’ adını verdi.

Meksika Savunma Bakanlığı da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Arkadaş’ı ülke kamuoyuna tanıttı.

Türkiye’den Meksika’ya gönderilen yavru köpeğe ismi törenle verildi - Resim : 1

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