İsrail güçleri 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentindeki bir eve düzenlediği baskında 3 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

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İsrail güçleri 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, Batı Şeria’ya bağlı Nablus kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, El-Yasmina semtindeki bir evin etrafını saran İsrail güçlerinin ateş açtığı bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, olayda 3 Filistinlinin öldüğü ifade edildi.

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin Eski Şehir’deki baskınlarında 4’ü vurularak olmak üzere yaralanan 14 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu 152 kişinin saldırılarda gaz zehirlenmesi yaşadığı için tedavi altına alındığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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