'Emekli maaşları için adaları satmak zorunda kalabiliriz' dedi, görevden alındı

İran'da hükümetin emekli maaşlarını ödeyemediğini ve bunun için Basra Körfezi'ndeki adaları satmak zorunda kalabileceklerini ifade eden Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü Seccad Padam, görevden alındı.

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'Emekli maaşları için adaları satmak zorunda kalabiliriz' dedi, görevden alındı

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığına bağlı Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü Padam, bir açıklamasında, emekli maaşlarının ödenmesi için adaları satmak zorunda kalabileceklerini söyledi.

Bu konuda Yunanistan'ı örnek veren Padam, "Tek bir toprak parçası kaybetmemek için 300 bin şehit veren bizler, emekli maaşlarını ödemek için Kiş'i, Keşm'i ve Huzistan'ı satmak zorunda kalabiliriz. Yunanistan bu deneyimi yaşadı. Yunanistan, uluslararası sistemden borçlandığı emeklilik sisteminin taleplerini karşılayabilmek için 100 ada sattı, biz de o yola gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Padam'ın açıklaması hem ülke medyasında hem de kamuoyunda tepkilere yol açtı. Hükümet Sözcüsü Ali Bahadori Cehromi, konuya ilişkin "İran, ülkesinin topraklarının bir kısmı için canını feda ettiğini gösterdi. Vatan için canımızı feda etmeyi evlerimizde, ailelerimizde ve okullarımızda öğrendik. Ekonomik sorunu olan her kişi ve kuruluş, bu sorunu kendisi telafi etmeli, Kiş ve Keşm'den bahsetmemelidir" değerlendirmesinde bulundu.

Sosyolog Muhammed Fazlı ise Twitter hesabında, "Vatan, Kiş ve Keşm adalarının satışından bahsetmek bile suçlanmayı ve cezalandırılmayı hak ediyor." paylaşımını yaptı.

​​​​​​​Tepkiler üzerine Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığı bir açıklama yaparak, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü Seccad Padam'ın "emekli sandıklarıyla ilgili asılsız ve ölçüsüz açıklamaları nedeniyle görevinden alındığını" duyurdu.

Kaynak: AA

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