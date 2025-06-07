Türkiye'den Avrupa'ya Giden Üzüm Yapraklarında Zehir Tespit Edildi! Piyasadan Toplatılıyor...

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Gıda ve Yem için Hızlı Uyarı Sistemi (RASFF) ile Avrupa Birliği ülkelerine giden ürünler denetleniyor ve gerekli görüldüğü durumlarda gümrükten çevriliyor veya piyasadan toplatılıyor. Son dönemde Türkiye'den giden çok sayıda ürün geri gönderildi. Bazı ürünler ise ülkeye girebilse dahi piyasadan toplatılmasına karar verildi.

PESTİSİT TESPİT EDİLDİ

Son olarak Türkiye'den çeşitli Avrupa ülkelerine giden üzüm yapraklarında yüksek oranda 'Dimethomorph' tespit edildi. Bitkilerde kullanılan bu tarım ilacı, mantar oluşumunu engelliyor. Ancak fazlası sağlığa oldukça zararlı. Hormonları bozduğu bilinen bu pestisit, birçok ülkede tamamen yasaklanmış durumda.

RASFF'ın bildirimiyle ürünün dağıtıldığı Almanya, Avusturya ve Hollanda'da toplatma kararı çıktı. Risk durumu 'ciddi' olarak belirtilen üzüm yaprakları piyasadan çekilerek imha edilecek.