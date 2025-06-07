Trump’tan Süpersonik Uçuş ve Dron Endüstrisi Hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump, süpersonik uçuşların geliştirilmesini teşvik etmek ve dron endüstrisinde Çin’e karşı rekabeti artırmak için üç yürütme emri imzaladı. Yeni düzenlemeler, Federal Havacılık İdaresi’ni (FAA) İHA kurallarını kolaylaştırmaya ve siber güvenliği güçlendirmeye yöneltiyor.

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Trump’tan Süpersonik Uçuş ve Dron Endüstrisi Hamlesi
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ABD Başkanı Donald Trump, 6 Haziran 2025’te Oval Ofis’te düzenlenen törende, süpersonik uçuşların yeniden canlandırılmasını ve insansız hava araçları (İHA) endüstrisinde Çin’e karşı rekabet gücünü artırmayı hedefleyen üç yürütme emri imzaladı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, bu kararnamelerin, ABD’nin havacılık ve teknoloji sektörlerinde liderliğini pekiştirmeyi amaçladığı belirtildi.

SÜPERSONİK UÇUŞLAR VE DRON ENDÜSTRİSİ İÇİN YENİ DÖNEM

Trump’ın imzaladığı yürütme emirlerinden ilki, Federal Havacılık İdaresi’ni (FAA) ticari ve kamu güvenliği amaçlı dronların operatörlerin görüş alanının ötesinde uçuş yapabilmesine olanak tanıyan kuralları hızla hayata geçirmeye zorluyor. Ayrıca, FAA’ya İHA muafiyet incelemelerini hızlandırmak için yapay zeka teknolojisinden yararlanma talimatı verildi. Bu adım, Amazon gibi şirketlerin dronla teslimat hizmetlerini genişletmesini ve arama-kurtarma, tarım, altyapı denetimi gibi alanlarda dron kullanımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kararnameler, aynı zamanda 1973’ten beri ABD’de karadan süpersonik uçuşları yasaklayan düzenlemelerin kaldırılmasını öngörüyor. Yeni nesil süpersonik uçakların gürültü azaltma teknolojileri sayesinde çevreye zarar vermeden uçabileceği belirtilirken, bu hamleyle New York-Los Angeles gibi uçuşların dört saatin altına inmesi hedefleniyor. Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi Direktörü Michael Kratsios, “Uçan arabalar sadece ‘Jetgiller’ için değil, Amerikan halkı için de yakın bir gerçek olacak” dedi.

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Kaynak: DHA

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