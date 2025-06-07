Kolombiya, İsrail Vatandaşlarına Vize Şartı Getirdi

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Kolombiya, İsrail ile ilişkilerinde yeni bir adım atarak, vize politikasında değişikliğe gitti. Gazze’de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs 2024’te İsrail ile diplomatik ilişkilerini resmen sonlandıran Kolombiya, 2022 tarihli ve 5488 sayılı kararını güncelleyerek İsrail’i vize muafiyeti tanınan ülkeler listesinden çıkardı.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, ‘Tek Kamu Danışma Sistemi’ (SUCOP) üzerinden yaptığı açıklamada, kısa süreli faaliyetler için ülkeye giriş yapacak yabancılara yönelik yeni kuralları kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık, İsrail’in Kolombiya vatandaşlarına vize zorunluluğu getirmesine karşılık olarak, göç politikalarında “karşılıklılık ilkesini” esas aldığını belirtti. Bu kapsamda, İsrail vatandaşlarından kısa süreli ziyaretler için vize talep edileceği duyuruldu.

Kaynak: DHA