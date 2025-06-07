ABD’den İran’a Yönelik Yeni Yaptırımlar: 10 Kişi ve 27 Kuruluş Hedef Alındı

ABD Hazine Bakanlığı, İran’la bağlantılı 10 kişi ve 27 kuruluşa yaptırım uygulandığını duyurdu. Yaptırımlar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hong Kong merkezli kuruluşları da kapsıyor. Hedef, İran’ın gölge bankacılık ağı üzerinden milyarlarca dolar aklayan Zarringhalam kardeşler.

ABD’den İran’a Yönelik Yeni Yaptırımlar: 10 Kişi ve 27 Kuruluş Hedef Alındı
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ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), 6 Haziran 2025’te İran’la bağlantılı 10 kişi ve 27 kuruluşu hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı. Yaptırımlar, İranlı Zarringhalam kardeşler (Mansour, Nasser ve Fazlolah) tarafından yönetilen ve milyarlarca dolarlık para aklama faaliyetlerinde bulunan bir “gölge bankacılık” ağını hedefliyor. Bu ağ, İran’ın petrol ve petrokimya satışlarından elde edilen gelirleri uluslararası finans sisteminde gizlice dolaştırarak yaptırımları bypass ediyor ve İran’ın nükleer, balistik füze programları ile terörist gruplara verdiği desteği finanse ediyor.

Yaptırımların kapsamına Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Hong Kong merkezli bazı şirketler de dahil edildi. Zarringhalam kardeşler, BAE ve Hong Kong’da kurdukları paravan şirketler aracılığıyla Ulusal İran Petrol Şirketi (NIOC) ve İslam Devrim Muhafızları Kudüs Gücü (IRGC-QF) gibi yaptırımlı kuruluşlar adına uluslararası işlemleri kolaylaştırıyor. Örneğin, Hong Kong merkezli Hero Companion Limited, Şubat 2025’te NIOC’un yaklaşık 20 milyon dolarlık petrol ürünü satışından ödeme alırken, Plzcome Limited Nisan 2024’te 9 milyon dolarlık ödeme aldı.

ABD’den İran’a Yönelik Yeni Yaptırımlar: 10 Kişi ve 27 Kuruluş Hedef Alındı - Resim : 1

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, “İran rejimi, gölge bankacılık ağlarını kullanarak uluslararası finans sistemine erişiyor ve terörist vekillerini finanse ediyor. Bu yaptırımlar, İran’ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini engellemek için kararlı bir adım” dedi. Aynı zamanda, Hazine’nin Finansal Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN), İran’ın yasa dışı finansal faaliyetlerini tespit etmeye yardımcı olmak için güncellenmiş bir rehber yayımladı.

ABD’den İran’a Yönelik Yeni Yaptırımlar: 10 Kişi ve 27 Kuruluş Hedef Alındı - Resim : 2

Yaptırımlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın 4 Şubat 2025’te imzaladığı Ulusal Güvenlik Başkanlık Memorandumu-2 ile başlatılan “maksimum baskı” kampanyasının bir parçası. OFAC, yaptırımların İran’ın nükleer silah geliştirme çabalarını ve bölgesel istikrarsızlığı destekleyen faaliyetlerini durdurmayı amaçladığını belirtti. Yaptırımlara tabi olan kişi ve kuruluşların ABD’deki tüm varlıkları dondurulacak ve ABD’li kişi veya kurumlarla işlem yapmaları yasaklanacak.

Bu adım, ABD’nin İran ile nükleer anlaşma müzakerelerini sürdürdüğü bir dönemde geldi. Uzmanlar, yaptırımların İran’ın ekonomisini daha da zorlayabileceğini, ancak aynı zamanda müzakerelerde ABD’nin elini güçlendirmeyi amaçladığını değerlendiriyor.

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Kaynak: DHA

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