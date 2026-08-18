Tupac Cinayetinde 30 Yıllık Sır Perdesi Aralanıyor: 'Tetiği Çekmedi Ama İnfazı Planladı'

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Hip-hop dünyasının en büyük efsanelerinden biri olan Tupac Shakur’un, 1996 yılında Las Vegas’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu henüz 25 yaşında hayatını kaybetmesi, müzik tarihinin en karanlık sayfalarından biri olarak kalmıştı. Tam 30 yıl boyunca sonuçsuz kalan soruşturmanın ardından, ilk kez bir sanık cinayet suçlamasıyla jüri karşısına çıktı. Eski South Side Compton Crips çetesi lideri Duane “Keffe D” Davis, suikastı organize etmek suçundan hakim karşısına çıkarıldı.

Shakur cinayeti 1990’ların hip-hop sahnesindeki Doğu Yakası-Batı Yakası rekabeti ve çete bağlantılı şiddet tartışmalarının simge olaylarından biri olmuştu. Shakur, 7 Eylül 1996 gecesi Las Vegas’taki Mike Tyson-Bruce Seldon boks maçını izledikten sonra, Death Row Records plak şirketi yöneticisi Marion “Suge” Knight’ın kullandığı araçta ilerlerken yanlarına yaklaşan arabadan açılan ateş sonucu dört kez vuruldu. Tupac altı gün sonra hastanede hayatını kaybetti, Knight ise hafif yaralandı.

'İNTİKAM İÇİN SİLAH TEMİN ETTİ'

Savcılığa göre saldırıdan saatler önce Shakur ve beraberindekiler stadyumda Davis’in yeğeni Orlando “Baby Lane” Anderson’ı dövdü. Başsavcı Yardımcısı Binu Palal, Las Vegas’taki mahkemede yaptığı açılış konuşmasında, “Açık olalım, Duane Davis tetiği çekmedi. Ancak yeğeninin dövülmesine misilleme olarak saldırıyı planladı” dedi.

Savcılık, Davis’in silah temin ettiğini ve Shakur ile Knight’ın aracını arayan grubu yönlendirdiğini öne sürdü. Jüriye olaydan önceki kavganın görüntüleri de gösterildi.

SAĞ KALAN TEK İSİM

Polis, Shakur’a ateş eden kişinin kimliğini bugüne kadar kesin olarak açıklamadı. Saldırının gerçekleştirildiği araçta Davis dışında bulunan 3 kişi yıllar içinde hayatını kaybederken, Davis araçtaki isimler arasında hayatta kalan tek kişi.

SORUŞTURMA YENİDEN AÇILDI

Nevada yasalarına göre Davis’in cinayetten sorumlu tutulması için tetiği bizzat çekmiş olması gerekmiyor; suçun planlanmasına veya gerçekleştirilmesine katıldığının kanıtlanması halinde cinayetten mahkum edilebiliyor.

Yıllarca ilerlemeyen soruşturma, Davis’in kolluk kuvvetleriyle yaptığı görüşmeler ve 2018’den itibaren kamuoyuna yaptığı açıklamalarda olay gecesine ilişkin ayrıntılar anlatmasının ardından yeniden hareketlendi. Davis, saldırı sırasında Cadillac’ın ön yolcu koltuğunda bulunduğunu ve silahı arka koltuktaki kişilerden birine verdiğini anlatmıştı. Savcılık bu açıklamaları davanın temel unsurlarından biri olarak kullanıyor.

Davis’in avukatı Michael Sanft ise yaklaşık 30 yıl sonra savcılığın iddialarını doğrulayacak yeterli kanıt bulunmadığını savunarak savcılığın anlatımını “kurgu” olarak nitelendirdi.

'İSPİYONCULUK YAPAN BEDELİNİ ÖDER'

Davanın ilk gününde ifade veren görgü tanığı Ingrid Stokes, silah seslerini duyduğunu ancak saldırganları görmediğini söyledi. Stokes, olay döneminde tanıkların polisle konuşmaktan ve misillemeden çekindiğini anlatırken, “İspiyonculuk yapan bedelini öder” anlamındaki ifadeyi kullandı. Eski cinayet masası dedektifi Brent Becker da polisin muhbirlerden bilgi aldığını ancak mahkemede ifade vermeye hazır tanık bulmakta zorlandığını belirtti.

Kaynak: ANKA