Esad Ailesine Bir Darbe Daha: Kuzen Vesim Esad İçin de İdam Kararı

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Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından başlayan yargılama süreçlerinde tarihi kararlar peş peşe geliyor. Şam'daki Dördüncü Ceza Mahkemesi, devrik rejimin lideri Beşar Esas'ın kuzeni Vesim Esad hakkındaki kararını açıkladı.

Mahkeme, Vesim Esad'ı birden fazla kişiye yönelik kasten ve tasarlayarak öldürme, işkence, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından idama mahkum etti.

KATLİAM, İŞKENCE VE SAVAŞ SUÇLARI TESCİLLENDİ

Vesim Esad'ın, Tuğgeneral Gıyath Dala'nın talimatıyla düzensiz silahlı gruplar oluşturduğu ve bu grupların Doğu Guta'daki sivil bölgeleri hedef aldığının, özellikle Meliha beldesinde sivillere yönelik katliamlara karıştığının tespit edildiği aktarıldı. Mahkeme, Vesim Esad'a bağlı silahlı grupların Suriye'nin çeşitli bölgelerinde vatandaşların kaçırılması ve öldürülmesi eylemlerine de karıştığını belirledi.

TÜM MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Hakkında idam kararı verilen Vesim Esad'ın menkul ve gayrimenkul varlıklarına da kamu hazinesi lehine el konulmasına karar verildi.

Vesim Esad'ın, Beşar Esad rejimi döneminde silahlı gruplar kurarak adam kaçırma ve fidye isteme gibi çeşitli suçlar işlediği, ayrıca uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı biliniyor.

Suriye'de mahkeme, 11 Ağustos'ta da Beşar Esad ve kardeşi Mahir Esad ile kuzenleri Atıf Necip ve bazı üst düzey isimler hakkında idam kararı vermişti.

Kaynak: AA