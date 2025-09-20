Trump'tan Venezuela'ya Ağır Tehdit! 'Ödeyeceğiniz Bedel Hesaplanamaz'

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'yı yine tehdit etti. Trump açıklamasında, "Venezuela’nın, dünyanın en kötü akıl hastanelerinden gelenler de dahil olmak üzere, mahkumları ve akıl hastanelerindeki kişileri derhal kabul etmesini talep ediyoruz" dedi ve aksi bir durumda 'ödenecek bedelin hesaplanamaz' olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha Venezuela’yı tehdit etti. Sosyal medyadan bir açıklama yapan Trump, ABD’nin sınır dışı etmek istediği mahkumları kabul etmesini talep ederken, “Bu kişiler Venezuela tarafından ABD’ye zorla gönderilmiştir. Onları derhal kabul edin, yoksa ödeyeceğiniz bedel hesaplanamaz boyutlarda olur” dedi.

Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Venezuela’nın, dünyanın en kötü akıl hastanelerinden gelenler de dahil olmak üzere, mahkumları ve akıl hastanelerindeki kişileri derhal kabul etmesini talep ediyoruz. Bu kişiler Venezuela ’yönetimi’ tarafından ABD’ye zorla gönderilmiştir. Bu ’canavarlar’ yüzünden binlerce insan ağır şekilde yaralandı, hatta hayatını kaybetti. Onları derhal kabul edin, yoksa ödeyeceğiniz bedel hesaplanamaz boyutlarda olur” dedi.

Trump, açıklamasında bahsettiği mahkumlara ve Venezuela’ya karşı atacağı adımlara ilişkin detay paylaşmadı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
ABD Venezuela
