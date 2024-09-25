Trump'tan Rusya'ya Övgü: 'Hitler'i Yendiler, Napolyon'u Yendiler'

Georgia eyaletinde konuşan Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Başkan Joe Biden'ın, ABD'nin kazanana kadar Ukrayna'yı destekleyeceği yönündeki ifadeleriyle alay etti. Rusya'nın 'askeri siciline' övgüde bulunan Trump, "Geçen gün birinin bana söylediği gibi, Hitler'i yendiler, Napolyon'u yendiler. Yaptıkları bu. Savaşıyorlar ve bu iç açıcı değil" ifadeleriyle Rusya'nın Ukrayna'ya kaybetmeyeceğini ima etti.

ABD'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan 'çıkması' gerektiğinin altını çizen Trump, Biden'ın, "Ukrayna Kazanana kadar desteğe devam edeceğiz" ifadelerini sesini alçaltarak mevcut başkanı taklit etti.

ZELENSKİY'İ HEDEF ALDI

Zelenskiy, geçen hafta The New Yorker dergisine verdiği röportajda, Trump'ın çatışmayı anlamadığını ve aşırı basitleştirdiğini ima ederek, Trump'ın yardımcısı olarak aday gösterdiği JD Vance'in de 'çok radikal' olduğunu söylemişti.

Trump, Georgia'daki konuşmasında Ukrayna Devlet Başkanını hedef alarak ve Biden'ın savaşa verdiği desteği eleştirerek, "Zelenskiy ABD'ye her geldiğinde 100 milyar dolarla ayrılıyor" iddiasında bulundu.

Trump, kasımda yapılacak devlet başkanı seçiminde seçilmesi halinde Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı 'hızla' sonlandıracağını yineledi.

Kaynak: AA