Hindistan'da Korkunç Ölüm! Küçük Çocuğa Leopar Saldırdı
Hindistan'da kente inen leopar dehşet saçtı. Küçük bir çocuğun, leoparın saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde, orman biriminden yetkililer, leopar tarafından saldırıya uğramış 9 yaşındaki bir çocuğun cansız bedenine ulaştığını belirtti.
Tejiwadi köyünde yaşayan çocuğun yerel saatle 04.30 sularında evinin arkasındaki ağaçlık alana gittiğini ifade eden yetkililer, burada leoparın çocuğa saldırdığını kaydetti.
Hint basınında, bölgede marttan bu yana 5 kişinin daha leopar saldırısı sonucu hayatını kaybettiği ifade ediliyor.
Kaynak: AA
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