Trump Hayatını Tehdit Eden Ülkeyi Açıkladı: ABD Ordusunu Suçladı

ABD eski Başkanı ve yeniden Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump, bir ülkeden hayatına yönelik tehditler aldığını öne sürdü. Trump, tehdit aldığı ülkenin İran olduğunu açıklarken, "İran daha önce de bazı hamleler yaptı ama olmadı, tekrar deneyecekler" diye konuştu.

Şahsi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Trump, ‘hayatına yönelik büyük tehditler’ aldığını söyledi. Trump, "Tüm ABD ordusu izliyor ve bekliyor. İran daha önce de bazı hamleler yaptı ama olmadı, tekrar deneyecekler" diye yazdı.

Kendisine yönelik suikast girişimlerinin ardından etrafının ‘hiç görmediği kadar’ silahlı kişilerle çevrili olduğuna dikkat çeken Trump, ABD Gizli Servisi için ilave bütçeyi oybirliğiyle onaylamasından dolayı ABD Kongresine teşekkürlerini sundu.