Personelleri Tek Tek İşten Çıkardı: Popüler Dil Uygulamasında Yapay Zeka 'Tırpanı'

Duolingo geçen yılın sonlarında çeviri ve ders yazımı yapan sözleşmeli çalışanlarının yaklaşık yüzde 10'u ile sözleşmelerini yenilememe kararı aldı ve bunun yerine bazı durumlarda bu görevler için yapay zeka kullanmayı tercih etti.

Forbes'a konuşan Von Ahn işten çıkarmalarla ilgili olarak “Şirket olarak duruşumuz, bir şeyi otomatikleştirebiliyorsak, otomatikleştireceğimiz yönünde. Tam zamanlı bir çalışanın işini otomatikleştirmek çok zor. Ancak oldukça ezberci işler yapan bazı saatlik çalışanlarımız vardı" dedi.

'YOKSULLARI ETKİLEYECEK'

Bunun şirketi için doğru bir karar olduğuna inanmakla birlikte, yapay zekanın getireceği daha geniş çaplı sorunların da farkında. Dil uygulamasının CEO'su, “Bu, yoksulları ve daha az eğitimlileri etkileyecek zor bir durum. Sadece ABD'de değil, yoksul ülkelerde de öyle" dedi.

Başlangıçta Duolingo tarafından müşterilerin İspanyolca pratik yapabilecekleri bir yer olarak tasarlanan restoranın arka tarafındaki bir masadan, yapay zekânın adil olduğundan emin olmak için dünya hükümetlerinin akıllıca düzenlemeler yapması gerekeceğini belirtiyor. Ancak ABD'de bunun kolay olmayacağını belirten Voan Ahn, “Hiçbir konuda anlaşamadıkları göz önüne alındığında, ABD'nin bunu iyi bir şekilde yasalaştıracağını hayal etmek şu anda çok zor" ifadelerini kullandı.

'YAPAY ZEKA YENİ OLASIKLARIN KİLİDİNİ AÇACAK'

Ancak daha uzun vadede Von Ahn, yapay zekanın öğrenme için yeni olasılıkların kilidini açabileceği ve kitlelere yüksek kaliteli eğitim getirebileceği konusunda iyimser. Dillerin insanları yoksulluktan kurtarmaya yardımcı olabileceğini düşünüyor ve ana dili İngilizce olmayanlar için İngilizce öğrenmenin bir kişinin kazanç potansiyelini anında genişlettiğini ve yepyeni bir iş dünyasının kapılarını açtığını belirtiyor. Duolingo'nun yapay zeka destekli öğrenmeye geçişte ön saflarda yer aldığını ve nihai hedefinin herkese yabancı dil öğretebilecek otomatik bir yapay zeka eğitmeni yaratmak olduğunu düşünüyor.

'İNSANLARDAN DAHA İYİ ÖĞRETMENLER OLACAK'

Von Ahn güçlü fikirlerini dile getirmekten çekinmiyor. Duolingo'nun baykuş maskotunun dil derslerini kaçıran kullanıcıların evlerine girebileceğine dair memlerden zevk alıyor. Ülkesi Guatemala'nın eski başkanı Alejandro Giammattei'yi yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle sert bir şekilde eleştirdi. Ayrıca yapay zekanın bilgisayarları insanlardan daha iyi öğretmenler haline getireceğini düşündüğünü söyledi.

Yeni özellikler, şirketin geçen yıl başlattığı üretken yapay zeka hamlesinin en son araç dalgasını oluşturuyor. Duolingo'nun yapay zeka başkanı Klinton Bicknell Forbes'a verdiği demeçte, “Bana göre, kişiselleştirilmiş yapay zeka öğretmeni, geliştirmekte olduğumuz belirli bir özellikten ziyade daha çok tüm uygulamanın bir bütün olarak ne olacağına dair bir vizyon" dedi.

KISA SÜREDE MİLYARDER OLDU

2022'de halka açılan Duolingo'nun yapay zeka hamlesi, kullanıcı ve gelir artışına dönüştü: Her ay yaklaşık 104 milyon kişi uygulamadan dil, matematik ve müzik dersleri alıyor ve bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 40 arttı. Son çeyrekte gelir, geçen yıla göre yüzde 41 artışla 178,3 milyon dolara ulaştı. Şirketin hisseleri pazartesi günü 270 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak şirketi 11,75 milyar dolarlık piyasa değerine yükseltti. Şirketin yaklaşık yüzde 10'una sahip olan Von Ahn, kurucu ortağı Severin Hacker ile birlikte artık bir milyarder.

Kaynak: Gazete Oksijen