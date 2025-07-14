Trump’tan Rusya’ya 50 Gün Mühlet! Anlaşma Sağlanmazsa Ağır Yaptırımlar Kapıda

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna konusunda 50 gün içinde bir anlaşmaya varılmaması halinde Rusya’ya yüzde 100 oranında ikincil bir gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı.

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Trump’tan Rusya’ya 50 Gün Mühlet! Anlaşma Sağlanmazsa Ağır Yaptırımlar Kapıda
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ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bir araya geldi. Trump, Rutte ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya'ya yaptırım tehdidinde bulundu.

RUSYA'YA 50 GÜN MÜHLET

ABD Başkanı Trump, "Rusya’dan hiç memnun değilim. 50 gün içinde Ukrayna’yla anlaşmaya varmazlarsa gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağız" ifadelerini kullandı.

Trump, savaşın hala “çok ölümcül” olduğunu söyledi. Ukrayna konusunda daha önce dört kez anlaşmaya vardıklarını düşündüğünü ancak bunun işe yaramadığını belirten Trump, “Bu Trump’ın savaşı değil. Bu işi bitirmek ve çözüme kavuşturmak için buradayız” dedi.

UKRAYNA İÇİN SİLAH ANLAŞMASI

Trump, "Bugün Ukrayna’ya silah gönderme konusunda bir anlaşma yaptık" diyerek, ABD’nin bu silahları üreteceğini ve NATO müttefiklerinin maliyetini karşılayacağını açıkladı. ABD Başkanı Trump, "Ukrayna'ya en üst düzey silahlar gönderiyoruz, NATO tarafından koordine ediliyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri Rutte, "ABD’nin Ukrayna’ya silah tedarik etme kararı çok önemli. Avrupalı devletlerle görüşeceğim ve Ukrayna için askeri yardım konteynerleri hazırlayacağız. Bu süreçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in orada bulunması nedeniyle Ukrayna ile görüşmelerde daha ciddi karşılandım" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

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