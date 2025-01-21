Trump'tan Radikal Karar! ABD'yi Dünyadan Soyutluyor: İkisinden de Ayrıldı

ABD Başkanı Donald Trump, görevinin ilk gününde peş peşe imzaladığı kararnamelerle dünya gündemine yerleşti. Ülkede köklü değişikliklere gitme kararı alan Trump'ın imzaladığı ilk belgelerden biri de, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu olan Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) çekilmeyi öngören başkanlık kararnamesi oldu.

Başkanlık kararnamesinin metninde, ABD'nin çekilmesinin nedenleri olarak "DSÖ'nün Wuhan, Çin ve diğer küresel sağlık krizlerinden kaynaklanan Kovid-19 salgınını kötü yönetmesi, acilen ihtiyaç duyulan reformları benimsememesi ve üye devletlerinin uygunsuz siyasi etkisinden bağımsızlığını gösterememesi" işaret edildi. Metinde ayrıca DSÖ'nün ABD'den "haksız yere ağır ödemeler talep etmeye devam ettiği" belirtildi.

BIDEN GERİ GETİRMİŞTİ, YİNE KALDIRDI

Başkanın radikal kararı ülkede yankı yaratırken, Trump, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan bir kez daha ayrılacağını da açıkladı.

Başkanlık koltuğuna ilk kez 20 Ocak 2017'de oturan Trump, ABD'yi, 2015'te kabul edilen anlaşmadan geri çekti. Trump'ın ikinci kez girdiği başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından 20 Ocak 2021'de ABD'nin yeni başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden, ilk gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle ülkesinin Paris Anlaşması'na yeniden taraf olmasını sağladı.

Kaynak: AA