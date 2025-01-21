Donald Trump'ın Alacağı Maaş Ortaya Çıktı, Tüm Dünya Servetini Konuşuyor

ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump, ikinci kez başkanlık koltuğuna oturduktan sonra alacağı maaş ve servetiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Trump’ın başkanlık görevi sırasında ne kadar maaş alacağı netleşirken, sahip olduğu servet de yeniden tartışma konusu oldu.

TRUMP’IN MAAŞI BELLİ OLDU

Donald Trump, başkanlık görevinde yıllık 400 bin dolar maaş alacak. Bu maaş, aylık bazda yaklaşık 33 bin 333 dolara denk geliyor. Trump’ın maaşı, ABD Başkanı olarak standart bir rakam olsa da dünyanın en yüksek maaş alan liderleriyle kıyaslandığında ortalama bir düzeyde kalıyor.

Dünyanın en yüksek maaşlı lideri ise Singapur Başbakanı Lawrence Wong. Wong’un yıllık maaşı 1,6 milyon dolar seviyesinde ve bu rakam, Trump’ın maaşını yaklaşık dört katı oranında geride bıraktı.

SERVETİ GÜNDEM OLDU

Trump’ın serveti de medyada gündem oldu. İddialara öre, Trump’ın net serveti 6,49 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Forbes, bu rakamı 8 milyar dolar olarak ifade ederken, Wall Street Journal Trump’ın servetinin 7,5 ila 10 milyar dolar arasında olabileceğini aktardı.

Kaynak: Haber Merkezi