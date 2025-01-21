Türkiye Söylemleri Gündem Olmuştu, Marco Rubio ABD’nin Yeni Dışişleri Bakanı Oldu

Türkiye söylemleriyle gündem olan eski senatör Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesinde bakanlığı onaylanan ilk kişi oldu. Rubio, ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı oldu.

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Türkiye Söylemleri Gündem Olmuştu, Marco Rubio ABD’nin Yeni Dışişleri Bakanı Oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Dışişleri Bakanlığı için aday gösterdiği eski Florida Senatörü Marco Rubio, Senato'da yapılan oylamada Trump kabinesinin ilk bakanı olarak onay aldı. Rubio, 99 senatörün oy birliğiyle ABD’nin 72’nci Dışişleri Bakanı olarak göreve getirildi.

Küba göçmeni bir ailenin çocuğu olan Rubio, bu göreve getirilen ilk Latin kökenli bakan olarak tarihe geçti. Rubio, 14 yıllık senatörlük kariyeri boyunca Senato Dış İlişkiler ve İstihbarat Komiteleri gibi kilit öneme sahip meclis organlarında görev yaptı.

RUBİO’NUN TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ

Rubio’nun geçmişte Türkiye ile ilgili açıklamaları ve eleştirileri sıkça gündeme geldi. 2016 seçimlerinde Trump’ın Cumhuriyetçi rakiplerinden biri olan Rubio, Ankara’nın dış politik hamlelerini eleştiren söylemlerde bulundu.

2021 yılında, 50’den fazla ABD’li siyasetçinin imzasını taşıyan ve Türkiye’ye insan hakları konusunda baskı yapılmasını talep eden bir mektubun öncülerinden biri oldu. Bu mektupta, terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri ve FETÖ’cü Enes Kanter’e destek niteliğinde ifadeler yer aldı.

Rubio, 2019 yılında Türkiye’nin Venezuela’ya yönelik ABD yaptırımlarını deldiğini öne sürerken, 2020’de ise NATO’nun Suriye’de Türkiye’ye hava desteği sağlaması gerektiğini savunmuştu.

Rubio’nun yeni görevi, hem Türkiye ile ilişkiler hem de ABD’nin dış politikadaki yönelimi açısından dikkatle takip edilecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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