ABD Başkanı Trump İlk Kez Yanıtladı! Rusya Devlet Başkanı Putin ile Görüşecek mi?

İmza töreninde Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin ilk kez konuşan ABD Başkanı Trump, Putin ile yakın zamanda görüşeceklerini belirtti.

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ABD Başkanı Trump İlk Kez Yanıtladı! Rusya Devlet Başkanı Putin ile Görüşecek mi?

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te birçok tartışmalı kararnameye imza attığı tören sonrası basının soruların yanıtladı. En çok merak edilenlerden biri ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp görüşmeyeceğiydi.

Konuya ilişkin ilk kez konuşan Trump, Putin ile yakın zamanda görüşeceklerini belirterek, görüşmenin zamanın ise belli olmadığını söyledi. Trump, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme arzusunu dile getirerek bu konuda bir anlaşma yapılmasının gerekliliğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin anlaşma konusunda istekli olduğunu belirten Trump "(Putin) Bence anlaşma yapmayarak Rusya'yı mahvediyor. Bence Rusya'nın başı büyük belaya girecek. Ekonomilerine ve enflasyona bir bakın. Umarım bir anlaşma yapmak ister" diye konuştu.

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Kaynak: AA

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